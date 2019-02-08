Дословно. Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов

Сегодня на заседании фракции СДПК Иса Омуркулов раскритиковал министра экономики Олега Панкратова.

Мы видим полную... не знаю, какое слово подобрать, что происходит с экономикой Кыргызстана. Иса Омуркулов

По его словам, такого засушенного состояния экономики в КР никогда не было.

«Вы занимаетесь ликвидацией обанкротившихся предприятий. Люди просто наживаются на том добре, который зарабатывал советский Кыргызстан. Вы не министр, а как представитель ООН. В республике остаются самые отчаянные инвесторы, которые уже вложили что-то. Печально, что вы не владеете ситуацией, не можете предложить и создать условия. Вы должны плакать и говорить об этом. На такой ответственной должности вы проявляете такую пассивность», — сказал Иса Омуркулов.