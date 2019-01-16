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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова

Законопроект «О трансплантации органов и (или) тканей человека» внесен в Жогорку Кенеш еще в 2012 году. Поправками хотят разрешить забор, заготовку и трансплантацию органов близких родственников в частных медучреждениях.

В конце 2015-го депутаты приняли документ в трех чтениях и отправили на подпись президенту. Однако он вернул его с возражениями.

Парламентарии вновь приступили к обсуждению. Евгения Строкова настаивает, что законопроект даст толчок развитию здравоохранения. 

Не нужно бояться трансплантации из-за того, что начнут люди пропадать. У нас они и так пропадают.

Евгения Строкова

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