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Бизнес

Выиграй Visa Gold с балансом 101 000 сомов и другие призы от «Бакай Банка»

Примите участие в новой акции «Плати картой» от «Бакай Банка» и выиграйте Visa Gold с балансом 101 000 сомов и другие ценные призы. Для этого необходимо с 15 октября 2018 года по 15 марта 2019 года совершать покупки посредством безналичной оплаты платежной картой. Таким образом, в акции могут принимать участие все картодержатели национальной платежной карты «Элкарт» и международной платежной карты Visa ОАО «Бакай Банк» как в сомовой валюте ведения счета, так и в долларах США.

Условия акции

  • Платежи могут совершаться в любом торгово-сервисном предприятии.
  • В акции не учитываются платежи со счета на счет (счет электронного кошелька, лицевые счета электронных кошельков и аналогичные кредитовые и дебетовые счета).
  • Минимальное количество транзакций — 50 (за весь период акции), максимальное — неограниченно.
  • Сумма безналичных платежей не ограничена.
  • Победители будут выявлены по окончании периода проведения акции.

Победителями станут картодержатели, совершившие безналичные платежи на максимальную сумму (объем платежей в денежном выражении в течение всего периода акции). Для определения победителя суммы покупок, совершенные в долларах США, будут пересчитываться на сомы по курсу НБКР. Таким образом, общая сумма покупок будет оценена в сомах.

Призы

  • Гран-при (1 место): золотая карта покупок Visa Gold с балансом 101 000 сомов.
  • Топ-20: 5 ноутбуков, 5 телевизоров, 10 сотовых телефонов.
  • Утешительные призы: 1 унция серебра 30 участникам акции.

Призовой фонд главного выигрыша акции «Плати картой», а также выплату всех налоговых обязательств, возникающих у победителя в связи с получением главного приза, обеспечивает банк.

При невозможности присутствия на церемонии награждения транспортные расходы, связанные с доставкой награды, победитель берет на себя.

Все подробности по акции можно узнать по номеру: 0312610061,
с мобильного: 6111, WhatsApp: +996 554006111.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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