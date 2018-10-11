«Бакай Банк» открыл новую сберкассу в ЦОН в Свердловском районе столицы

«Бакай Банк» сегодня, 11 октября, открыл новую сберкассу в Центре обслуживания населения в Свердловском районе столицы. Теперь у жителей Бишкека появилась возможность оплатить счета за газ, подключение газа, установку всех видов газового оборудования (котлы, колонки, плиты, счетчики).

Инициатором открытия Центра обслуживания населения выступил «Газпром Кыргызстан». Благодаря этому более 44 000 абонентов района, а также газифицированных жилых массивов (Керамическая, Кайынды, Мыкан) смогут в одном месте не только быстро и качественно получить консультации по вопросам газоснабжения, но и провести необходимые операции - от оплаты услуг до ремонта и замены газовых счетчиков.

В мероприятии приняли участие аким Свердловского района Самарбек Болотбеков, заместитель председателя правления «Бакай Банк» Руслан Кагиров, заместитель генерального директора «Газпром Кыргызстан» Сабырбек Акимбаев.

«В рамках партнерства с газовым предприятием страны мы открыли возможность клиентам оплачивать услуги по газификации. Необходимо лишь зайти в любое отделение ОАО «Бакай Банк» города Бишкека. Качественное обслуживание клиентов и предоставление удобных финансовых услуг – векторы, согласно которым в «Бакай Банке» строятся бизнес-процессы», — отметил заместитель председателя правления «Бакай Банк» Руслан Кагиров.

Сабырбек Акимбаев сообщил, что открытие нового центра обслуживания в Свердловском районе поможет компании стать еще ближе к абонентам и обеспечить максимальную доступность услуг . «Новый офис будет функционировать по современным стандартам и рассчитан на максимально комфортное обслуживание клиентов», — сказал он.

Удобное месторасположение офиса в торговом центре «Аламедин Гранд» (проспект Жибек Жолу, 150) и комфортные залы ожидания позволят посетителям центра быстро и эффективно решать все вопросы, связанные с газоснабжением.

График работы сберкассы ОАО «Бакай Банк»:

понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.

обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

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ОАО «Бакай Банк» 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» - 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром» - эксклюзивный импортер природного газа в Кыргызскую Республику, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.