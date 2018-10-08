Стартовал 3-й этап акции «Год подарков» от «Бакай Банка». Выиграй 700 000 сомов

Пополните семейный бюджет на 700 000 сомов, выиграв главный приз по акции «Год подарков». Стартовал третий этап акции «Год подарков» от «Бакай Банка» и системы денежных переводов «Золотая Корона». Он продлится до 15 декабря 2018 года.

Принять участие в борьбе за главный приз в 700 000 сомов могут лица, достигшие 18 лет. Для участия необходимо отправлять или принимать денежные средства по системе «Золотая Корона» в филиалах и сберегательных кассах «Бакай Банка» во всех регионах республики.

Кроме главного приза в 700 000 сомов, 25 декабря будут разыгрываться промежуточные призы:

стиральная машина;

ноутбук;

пылесос;

микроволновая печь;

смартфон;

чайник;

утюг;

power bank;

фильтр для питьевой воды;

настенные часы.

Обладателя основного приза в 700 000 сомов определят 25 декабря 2018 года.

Условия участия в акции

участник должен отправлять или получать переводы по системе «Золотая Корона» в валюте — рублях, сомах, долларах и евро — в период проведения акции;

за каждые отправленные или полученные переводы в размере 5 000 рублей/сомов или 100 долларов/евро начисляется 1 балл;

баллы начисляются за весь период проведения акции;

клиенту суммируются все начисленные баллы за период от начала до конца акции.

Для определения победителя суммируются все набранные баллы за отправленные или полученные переводы клиентом во всех офисах ОАО «Бакай Банк».





Победителей определят в промежуточных и основном этапах по максимальному количеству набранных баллов за отправку и получение денежных средств.

Информация о главном и промежуточных победителях акции и фото победителей будут размещены на веб-сайте банка www.bakaibank.kg. Банк сообщает победителям о результатах акции и дате церемонии награждения в течение 10 дней с момента определения победителя. Ознакомиться подробнее с условиями акции можно на официальном сайте либо непосредственно в офисах банка, колл-центр: 6111.

***

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.