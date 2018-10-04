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Бизнес

«Бакай Банк» поздравил своего 105-летнего вкладчика с Днем пожилых людей

Сотрудники ОАО «Бакай Банк» поздравили своего 105-летнего вкладчика Джурабая Ашурова с Международным днем пожилых людей. Он проживает в Базар-Коргонском районе, у него 4 сына, 2 дочери, 30 внуков и 60 правнуков. Джурабай Ашуров уже много лет является достопочтенным клиентом «Бакай Банка».

Помнить, чтить и уважать старшее поколение испокон веков считается традиционной особенностью азиатских ценностей. Вот и 1 октября, в Международный день пожилых людей, следуя традициям и корпоративной социальной ответственности, ОАО «Бакай Банк» решило уважить своего старейшего вкладчика Джурабая Ашурова. Заместитель управляющего Джалал-Абадским филиалом ОАО «Бакай Банк» Таалайбек Кыргызбаев и сотрудники компании приехали к нему домой и лично от всего руководства банка пожелали здоровья, жизненной энергии и оптимизма.

«Спасибо вам за внимание. Всегда, когда захожу в «Бакай Банк», меня очень тепло встречают как самого уважаемого клиента. Банк хорошо работает, все устраивает. Желаю процветания вашему банку, всего самого наилучшего», — сказал Джурабай Ашуров.

Его сын Кадырбек Ашуров также выразил благодарность за поздравление с Международным днем пожилых людей. «Мой отец прожил век, рады, что у него хорошее здоровье, нам очень приятно, что такие партнеры, как «Бакай Банк», всегда заботятся о нем, спрашивают о его здоровье», — добавил он.

«Мы от всей души и от всего коллектива «Бакай Банка» поздравляем нашего уважаемого клиента с Международным днем пожилых людей. Это наш очень хороший клиент, который пользуется нашими услугами уже много лет. Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, счастья», — отметил Таалайбек Кыргызбаев.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября начиная с 1991 года. Был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

***

ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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