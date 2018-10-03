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Бизнес

Digithon 2018: Beeline провел в Кыргызстане третий цифровой марафон

Третий Digithon, организованный компанией Beeline, прошел 7-8 сентября в арт-студии Ololohaus. Двухдневный цифровой марафон был предназначен для разработки и реализации самых инновационных идей для решения бизнес-задач. Победившая по итогам марафона команда отправится в октябре в Амстердам для презентации своей бизнес-идеи на Global Digithon 2018.

Идея проведения цифрового марафона под названием Digithon с участием разработчиков, дизайнеров и маркетологов различного профиля, принадлежит компании Beeline. Инициатива связана с развитием технологий в мире и цифровизацией экономики, вызванной потребностью рынка оптимизировать свою работу посредством технологических решений.

С помощью диджитонов компания способствует формированию и развитию цифровой экосреды в Кыргызстане для повышения эффективности бизнеса и развития рынка.

В течение двух дней участники цифрового марафона соревновались в разработке лучшего инновационного проекта, отвечающего потребностям рынка. Участники определяли для себя проблемы и предлагали их решения в течение 24 часов.

Если в 2017 году фундаментальным направлением послужил сектор ресторанного и гостиничного бизнеса, то в этом году диджитон не ограничивался одним сектором.

По словам организаторов форума, в этом году были внедрены новые номинации. К примеру, «Лучшая идея на реализацию», а также «Лучший ментор». Для определения потенциальной успешности и устойчивости проектов были разработаны ключевые критерии: клиентоориентированность, инновационность идеи, ее жизнеспособность и практическая значимость.

Победителем среди 14 команд-участников стала группа «Тапалак», предложившая идею по установке в гипермаркетах касс самообслуживания с возможностью самостоятельно оплачивать покупки через приложение balance.kg. Команда представит Кыргызстан на Global Digithon 2018, который пройдет в Амстердаме. Победители получили сертификат от компании «I DO MARKETING» на 300 000 показов в социальной сети «Одноклассники» и 200 000 показов в Mail.ru.

Вторая команда под названием «Boosters» выиграла поездку в Казахстан и экскурсию по крупным компаниям. Замкнувшие тройку лидеров «Wayne Enterprises» получили сертификат на любой двухмесячный курс в Ololohaus.

По словам эксперта по цифровым продуктам Beeline Айгерим Матамаровой, диджитон послужил для всех участников возможностью для раскрытия своего потенциала. Айгерим была членом команды «Boosters» и разработчиком приложения balance.kg, которое уже пользуется популярностью — в Play Market Balance уже скачали более 100 тысяч раз. «Наша идея была, в первую очередь, рассчитана на то, чтобы разгрузить кассы и сэкономить время клиенту, тем самым сделав его поход в магазин быстрым и удобным. В целом наша работа строится на том, чтобы упрощать условия и облегчать людям жизнь» , — сказала Матамарова.

«Подобные мероприятия служат толчком для безболезненного перехода на цифровую экономику и для развития самих профессионалов. Конкурентная борьба была очень серьезной, и приятно было видеть лица, которые принимали участие в предыдущих диджитонах. Это демонстрирует большое желание коллег повышать свой профессионализм и желание реализовать новые проекты, упрощающие жизнь людей», — сказала эксперт по маркетингу Beeline Кыргызстан Махабат Эралиева.
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