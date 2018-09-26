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Бизнес

Получи бесплатно платежную карту Visa в «Бакай Банке»

Карты Visa в ОАО «Бакай Банк» обладают современным, стильным дизайном и двойной степенью защиты. При оплате картами ОАО «Бакай Банк» комиссия составит 0 процентов.

На ваш выбор представляем следующие виды платежных карт «Бакай Банка».

Visa Electron (Виза Электрон)

Дебетная карта для ежедневного пользования, оплаты товаров и услуг и снятия наличных средств в банкоматах и отделениях банка. Карта также дает возможность оплачивать через Интернет товары и услуги.

Visa Classic (Виза Классик)

Обладателям данных карт предоставляется широкий спектр услуг: обналичивание денежных средств в банкоматах и POS-терминалах и возможность заказывать товары и услуги через Интернет или по телефону, арендовать автомобиль, бронировать гостиницу и т. д.

Visa Gold (Виза Голд)

Одна из самых престижных карт в мире. Она подтверждает высокий статус и состоятельность держателя карты. Также, владея картой Visa Gold, вы имеете возможность обслуживаться у персонального менеджера.

Для того чтобы стать владельцем карты Visa, вам необходимо прийти с паспортом в любое отделение банка и заполнить заявление на выпуск карты Visa.

Карта Visa относится к международным платежным системам, принимается к оплате в торговых точках более 200 стран мира и поддерживается в 30 процентов всех банковских карт мира.

С более подробной информацией о видах и условиях получения платежных карт от «Бакай Банка» можете ознакомиться на нашем сайте.

Телефон call-центра +996 (312) 61-00-61.

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ОАО «БАКАЙ БАНК» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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