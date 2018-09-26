Получи бесплатно платежную карту Visa в «Бакай Банке»

Карты Visa в ОАО «Бакай Банк» обладают современным, стильным дизайном и двойной степенью защиты. При оплате картами ОАО «Бакай Банк» комиссия составит 0 процентов.
На ваш выбор представляем следующие виды платежных карт «Бакай Банка».
Visa Electron (Виза Электрон)
Дебетная карта для ежедневного пользования, оплаты товаров и услуг и снятия наличных средств в банкоматах и отделениях банка. Карта также дает возможность оплачивать через Интернет товары и услуги.
Visa Classic (Виза Классик)
Обладателям данных карт предоставляется широкий спектр услуг: обналичивание денежных средств в банкоматах и POS-терминалах и возможность заказывать товары и услуги через Интернет или по телефону, арендовать автомобиль, бронировать гостиницу и т. д.
Visa Gold (Виза Голд)
Одна из самых престижных карт в мире. Она подтверждает высокий статус и состоятельность держателя карты. Также, владея картой Visa Gold, вы имеете возможность обслуживаться у персонального менеджера.
Для того чтобы стать владельцем карты Visa, вам необходимо прийти с паспортом в любое отделение банка и заполнить заявление на выпуск карты Visa.
Карта Visa относится к международным платежным системам, принимается к оплате в торговых точках более 200 стран мира и поддерживается в 30 процентов всех банковских карт мира.
С более подробной информацией о видах и условиях получения платежных карт от «Бакай Банка» можете ознакомиться на нашем сайте.