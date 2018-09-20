«Бакай Банк» наградил победителей второго этапа акции «Год подарков»

В ТЦ «Бишкек Парк» 19 сентября состоялась церемония награждения победителей второго этапа акции «Год подарков» от «Бакай Банка». От лица руководства «Бакай Банка» выступил советник председателя правления Болот Таалайбек. Он поздравил всех победителей второго этапа акции «Год подарков» и вручил им памятные призы. Все участники конкурса выразили большую благодарность организаторам акции за внимание и подарки, а также пожелали «Бакай Банку» дальнейшего процветания и успехов.

Обладательница главного приза Шааркан Садыкова отметила, что не ожидала занять первое место. «Спасибо большое «Бакай Банку» — самому лучшему банку нашей страны! Я очень счастлива, что выиграла холодильник, буду и дальше переводить деньги по «Золотой Короне» и пользоваться услугами вашего банка», — сказала она.

Напомним, ОАО «Бакай Банк» и система денежных переводов «Золотая Корона» с 1 марта 2018-го проводят акцию «Год подарков». Принять участие в борьбе за главный приз в 700 000 сомов могут лица, достигшие 18 лет. Для участия необходимо отправлять или принимать денежные средства по системе «Золотая Корона» в филиалах и сберегательных кассах «Бакай Банка» в любом регионе республики до 15 декабря.

Кроме главного приза будут разыгрываться промежуточные призы: холодильник, стиральная машина, телевизор, ноутбук, пылесос, микроволновая печь, смартфон, чайник, утюг, power bank, фильтр для питьевой воды, настенные часы.

Обладатель главного приза в 700 000 сомов будет определен 25 декабря 2018 года.

Условия участия в акции

Участник должен отправлять или получать переводы по системе «Золотая Корона» в валюте — рублях, сомах, долларах и евро — в период проведения акции.

За каждые отправленные или полученные переводы в размере 5 000 рублей/сомов или 100 долларов/евро начисляется 1 балл.

Баллы начисляются весь период проведения акции.

Суммируются все баллы, начисленные клиенту за период от начала до конца акции.

Для определения победителя суммируются все набранные баллы за переводы, отправленные или полученные клиентом во всех офисах ОАО «Бакай Банк». Победителей определят в промежуточных и основном этапах по максимальному количеству набранных баллов за отправку и получение денежных средств.

Информация о главном и промежуточных победителях акции и их фото будут размещены на веб-сайте банка www.bakaibank.kg. Банк сообщает победителям о результатах акции и дате церемонии награждения в течение 10 дней с момента определения победителя. Ознакомиться подробнее с условиями акции можно на официальном сайте, либо обратившись непосредственно в офисы банка или колл-центр 6111.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.