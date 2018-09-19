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Бизнес

«Бакай Банк» продолжит поддержку проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» в регионах

«Бакай Банк» продолжит поддерживать проект «Я инвестирую в Кыргызстан» в регионах. Об этом сообщили сегодня, 19 сентября, на пресс-конференции советник председателя правления ОАО «Бакай Банк» Болот Таалайбек и автор проекта Чингиз Макешов.

По словам Болота Таалайбека, «Бакай Банк» поддерживает молодых предпринимателей и заинтересован в улучшении инвестиционного климата в нашей стране. Он отметил, что в настоящее время «Бакай Банк» выдал семи финалистам проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» 4 миллиона 401 тысячу сомов на развитие их бизнес-идей и продолжит сотрудничество с предпринимателями.

«В марте этого года мы подписали с общественным объединением «Я инвестирую в Кыргызстан» меморандум о сотрудничестве, началось партнерство. Это прежде всего социальный проект, уникальные бизнес-идеи, надеемся, что он принесет хорошие плоды и будет развивать отечественный рынок капиталовложений»,  — отметил Болот Таалайбек.

Автор проекта Чингиз Макешов добавил, что скоро состоится запуск третьего сезона проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» в регионах. Организаторы отберут в семи регионах нашей страны лучшие стартап-проекты. 

Всего выберут 35 участников, по пять лучших проектов в каждом регионе. Заявки принимаются до 15 октября.

Отобранные участники бесплатно пройдут недельный курс бизнес-тренингов, получат наставников среди успешных бизнесменов страны, а также обретут возможность получить инвестиции в свой проект.

 «Мы выражаем особую благодарность нашему партнеру «Бакай Банку», он выделяет финансирование начинающим предпринимателям под 2 процента годовых на беззалоговой основе на три года. Это очень хорошие условия», — добавил Чингиз Макешов.

Ведущий специалист отдела кредитования ОАО «Бакай Банк» Темирбек уулу Нурдин отметил, что ОАО «Бакай Банк» в рамках проекта «Я инвестирую в Кыргызстан» поддерживает начинающих предпринимателей с уникальными идеями для бизнеса.

«Мы свою очередь анализируем и изучаем финансовую модель финалистов проекта для дальнейшего финансирования. Данное направление является новым для рынка коммерческих банков Кыргызстана, и мы являемся первыми в льготном, беззалоговом финансировании стартапов. Мы уверены, что поддержка предпринимателей с уникальными идеями даст ощутимый толчок в развитии экономики страны», — сказал Темирбек уулу Нурдин.

Отметим, проект «Я инвестирую в Кыргызстан» работает с 2016 года и успешно помог реализовать более 20 стартап-проектов.

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ОАО «Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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