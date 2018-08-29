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Бизнес

New.Flatfy.kg — все предложения первичного рынка недвижимости в одном каталоге!

Поисковик жилья Flatfy запустил каталог новостроек в Кыргызстане. Мы собрали предложения в 283 строящихся и уже построенных жилых комплексах от 152 строительных компаний.

Большинство людей покупает жилье раз в жизни. Flatfy регулярно проводит опросы и исследования, чтобы лучше понимать потребности покупателей перед приобретением жилья и выяснить, как IT-продукт может помочь. О некоторых проблемах и вопросах расскажем дальше.

Из чего выбирать?

Основная проблема покупателя – отсутствие опыта в приобретении жилья. Структурированная информация отсутствует. Изучая данные о жилых комплексах на сайтах застройщиков, покупатели отмечают рекламный характер сообщений. Чтобы выяснить характеристики будущего жилья, часто необходимо прибегать к помощи форумов и других источников.

Сайты застройщиков разные. Сравнить два строящихся дома от разных девелоперов — та еще задача. 

Поэтому команда каталога новостроек Flatfy уже нашла все жилые комплексы и структурировала информацию о них. Вам остается только выбирать и сравнивать!

Что у нас получилось: 270 проектов в Бишкеке и 12 в Оше от 145 застройщиков уже сейчас на одном сайте — New.flatfy.kg!

А где этот дом строится?

Мы предоставляем возможность выбирать жилые комплексы на карте. Тут вы сможете оценить расположение, плотность застройки и что находится рядом.

Хочу тут купить квартиру, а могу ли?

Чтобы ответить на этот вопрос, для каждого комплекса в каталоге мы узнали минимальную цену за квадратный метр. Стоимость самых недорогих квартир в Бишкеке стартует от 23 850 сомов за квадратный метр. Цена на элитное жилье начинается от 51 000 сомов за квадратный метр.

А как же риски, ведь это инвестиция?

Первичный рынок жилья — это инвестиция. Пятьдесят процентов покупок новых квартир происходит на этапе, когда дом еще в стадии фундамента или строится.

Для оценки риска инвестирования мы добавили в каталог не только «активные» проекты, но и завершенные. На каждой странице строительной компании (например, «KG-Групп», «Имарат Строй», «Ихлас» или «Авангард Cтиль») указаны год основания компании, количество проектов, которые она строит сейчас и сколько сдано в эксплуатацию.

New.Flatfy.kg — комфортный выбор нового жилья в Кыргызстане!

Flatfy.com — онлайн-сервис для выбора квартир. Поисковая система Flatfy собирает все объявления по продаже и аренде жилья и дает возможность на одном сайте комфортно выбирать жилье среди всех предложений на рынке. Flatfy работает в 37 странах, в 2016 году проект был запущен в Кыргызстане, а в августе 2018-го начал работать каталог новостроек.
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