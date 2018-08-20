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Бизнес

Мобильный кошелек поможет оплатить налог на автотранспорт без комиссии!

Первый совместный пилотный проект компании Beeline и Государственной налоговой службы запущен 13 августа и продлится до 1 сентября 2018-го.

Владельцам автотранспорта предлагается оплатить налог на движимое имущество с помощью смартфона, воспользовавшись финансовой платформой Balance.kg.

Айгерим Матамарова, представитель ООО Скай Мобайл (ТМ Beeline): «Balance.kg — хорошая возможность для автовладельцев, ценящих свое время и деньги. Во-первых, это удобно — стоимость налога подсчитывается автоматически после ввода данных в интерфейс приложения, платеж совершается с баланса буквально парой кликов по экрану телефона, чеки отправляются вам на электронную почту и хранятся неограниченное время. Во-вторых, пользование этим приложением приносит выгоду. Приятный бонус заключается в отсутствии комиссии с платежей».

Что нужно сделать, чтобы воспользоваться мобильным кошельком для оплаты:

  1. Скачать и зайти в приложение Balance.kg.
  2. Открыть категорию «Налоги» и выбрать строку «Транспортные средства физических лиц».
  3. Ввести данные в налоговый калькулятор.
  4. Ввести персональные данные (ИНН, авто и др.).
  5. Совершить оплату.

Налог на транспорт является обязательным, срок его уплаты истекает 1 сентября.

За несвоевременные платежи автовладельцам грозит штраф в размере 2 тысяч сомов и пеней, которые начисляются должникам из расчета 0,09 процента ежедневно.

Balance.kg — платформа для проведения платежей через пополнение счета своего мобильного номера. На сегодня она является лидером среди мобильных финансовых платежных платформ, обслуживая ежемесячно более 60 000 активных пользователей.

Дополнительная информация доступна на сайте balance.kg и по телефону 888 или WhatsApp +996774828888.

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