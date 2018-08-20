Мобильный кошелек поможет оплатить налог на автотранспорт без комиссии!

Первый совместный пилотный проект компании Beeline и Государственной налоговой службы запущен 13 августа и продлится до 1 сентября 2018-го.

Владельцам автотранспорта предлагается оплатить налог на движимое имущество с помощью смартфона, воспользовавшись финансовой платформой Balance.kg.

Айгерим Матамарова, представитель ООО Скай Мобайл (ТМ Beeline): «Balance.kg — хорошая возможность для автовладельцев, ценящих свое время и деньги. Во-первых, это удобно — стоимость налога подсчитывается автоматически после ввода данных в интерфейс приложения, платеж совершается с баланса буквально парой кликов по экрану телефона, чеки отправляются вам на электронную почту и хранятся неограниченное время. Во-вторых, пользование этим приложением приносит выгоду. Приятный бонус заключается в отсутствии комиссии с платежей».

Что нужно сделать, чтобы воспользоваться мобильным кошельком для оплаты:

Скачать и зайти в приложение Balance.kg. Открыть категорию «Налоги» и выбрать строку «Транспортные средства физических лиц». Ввести данные в налоговый калькулятор. Ввести персональные данные (ИНН, авто и др.). Совершить оплату.

Налог на транспорт является обязательным, срок его уплаты истекает 1 сентября.

За несвоевременные платежи автовладельцам грозит штраф в размере 2 тысяч сомов и пеней, которые начисляются должникам из расчета 0,09 процента ежедневно.

Balance.kg — платформа для проведения платежей через пополнение счета своего мобильного номера. На сегодня она является лидером среди мобильных финансовых платежных платформ, обслуживая ежемесячно более 60 000 активных пользователей.