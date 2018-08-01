Проверено на себе. Тариф без оговорок и непонятных списаний возможен

Beeline запустил новый тариф «Просто». Реклама обещает, что все будет четко, понятно, без дополнительных условий, звездочек и списаний. Корреспондент ИА «24.kg» не пожалела 95 сомов, чтобы проверить, так ли это на самом деле.

А переход-то бесплатный!

SIM-карта Beeline у меня достаточно давно. Тариф «Просто» попался на глаза кстати. Как раз задумывалась над тем, чтобы сменить тариф. Честно, не очень-то я этому и поверила. Ну не бывает так. Всегда есть какие-то дополнительные условия и пакеты либо деньги после окончания пакета нещадно списываются. Но все-таки решила попробовать.

Меня ждал первый приятный бонус. Переход на новый тариф абсолютно бесплатный!

Этот факт значительно прибавил доверия затее Beeline. Всегда очень раздражало, что за смену тарифа нужно платить дополнительные деньги сотовому оператору.

«До запуска тарифа «Просто» переходы стоили около 40 сомов, как и на всем рынке. Но запуск тарифа совпал с переосмыслением ценностей и стратегии компании. Сейчас доступны бесплатные переходы между основными актуальными тарифами «Просто», «Просто мини», «Все Premium», «Суйло Premium», «Твое время», «Супер Укмуш+», — рассказал ИА «24.kg» руководитель службы маркетинга «Скай Мобайл» (TM Beeline) Степан Глушков.

Но бонусы на этом не закончились. Сотрудники сервис-центра настоятельно рекомендовали мне скачать приложение «Мой Beeline». Доводом в его пользу стал тот факт, что я смогу сразу в приложении получить детализацию по всем услугам. Но, оказывается, есть и еще один плюс.

За скачивание приложения я получила дополнительный 1 гигабайт Интернета совершенно бесплатно.

Но и на этом бонусы не закончились. Beeline подарил еще 200 мегабайт за использование приложения.

Что приобретаем в итоге?

Итак, набираем команду *555*955# и за 95 сомов в неделю получаем безлимитные звонки и SMS внутри сети, безлимитный ночной Интернет с часу ночи до 7 утра, 4 гигабайта Интернета без деления пакетов и 10 минут звонков на номера других мобильных операторов.

Продукт запустили в мае 2018 года. Интересно, что команда Beeline для выбора оптимального варианта протестировала около 12 совершенно разных вариантов тарифа.

Я сравнила похожие тарифные планы у других операторов связи. Условия вроде были схожие. Но отличие все же было — бесплатные минуты на разговоры вне сети.

Но этих минут мало, слишком мало. Большая часть людей, с которыми я общаюсь как по работе, так и по личным делам, — абоненты других сотовых операторов. Поэтому мои минуты закончились уже к вечеру. Пришлось для звонков пользоваться SIM-картой другого сотового оператора.

А вот звонки внутри сети действительно абсолютно все бесплатные и без ограничений по времени разговоров. Это удобно. Поэтому теперь абонентам Beeline я звоню только с тарифом «Просто».

Больше всего меня интересовал Интернет. Хватит ли выделенных 4 гигабайтов? После запуска тарифа я включила мобильный Интернет и не выключала его. Даже Wi-Fi не пользовалась. Более того, я раздавала Интернет. Но даже при этом потратить его полностью мне не удалось. За неделю я израсходовала только 3 гигабайта.

Неделя теста тарифа показала, что ограничений скорости на тарифе «Просто» действительно нет. Верхний предел продиктован технологией LTE, устройством пользователя (поддерживает оно 3G или 4G), а также числом людей, которые одновременно подключаются к базовой станции.

Полезные лайфхаки

Все пользуются связью и Интернетом по-разному. А потому выделенных гигабайтов Интернета может и не хватить. При перерасходе абонент платит за звонки и SMS, 1 мегабайт Интернета стоит 10 тыйынов и 5 сомов в минуту за звонки на номера других сотовых компаний.

Но у Beeline есть лайфхаки, как заплатить меньше за минуты разговоров и Интернет.

Общение с тарифом «Просто» я решила продолжить. Когда я пополнила баланс на 100 сомов, чтобы пользоваться еще неделю тарифом, мне снова подарили 200 мегабайтов Интернета. Мелочь, а приятно.