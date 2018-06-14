Талант Керимбаев о новых продуктах Исламского финансового центра «Бакай Банка»

Исламский банкинг во всем мире развивается с 60-х годов. В последние 10-15 лет отмечается очень большая динамика роста этого сегмента финансового рынка. Центром исламского банкинга, вопреки устоявшемуся мнению, являются не страны Ближнего Востока, а Лондон: и по числу размещения ценных бумаг (сукук) и по денежной массе. Все мировые эксперты получают аккредитацию именно там.

Идея открытия в Кыргызстане исламского окна появилась достаточно давно. Процесс внедрения исламских принципов финансирования в республике начался в 2006 году. Однако несовершенство законодательства тормозило этот процесс. Сегодня Национальный банк КР создал законодательную базу для осуществления деятельности по исламским принципам финансирования. Более того, НБКР уже официально выдал Исламскому финансовому центру ОАО «Бакай Банк» лицензию на запуск полного спектра исламских банковских услуг.

О том, какие продукты теперь доступны кыргызстанцам и кто сможет получить финансирование в Исламском финансовом центре ОАО «Бакай Банк», рассказал директор ИФЦ Талант Керимбаев.

— Талант Калдарович, расскажите, что такое Исламский финансовый центр?

— 11 июня у нас состоялось официальное открытие Исламского финансового центра. Наш центр является исламским окном ОАО «Бакай Банк». Такая практика существует во всем мире. ИФЦ создан для того, чтобы наш банк мог предоставлять населению услуги по исламским принципам финансирования. Мы являемся первым коммерческим банком на территории СНГ, получившим лицензию национального регулятора на этот вид деятельности.

— Насколько известно, не все деньги могут использоваться для ИФЦ. Так ли это?

— Весь капитал исламских банков и центров обязательно проходит через Шариатский совет, который создается по требованию Нацбанка. Совет должен отследить происхождение денег — посмотреть всю цепочку, откуда капитал приходит и каким образом попадает из одного источника в другой. В нашем случае деньги ИФЦ — это уставной капитал ОАО «Бакай Банк». Он формировался не из кредитов и не из средств из непроверенных источников, то есть это чистый капитал.

— Какие продукты предлагает ИФЦ?

— Исламский финансовый центр ОАО «Бакай Банк» получил лицензию НБКР на запуск полного спектра исламских банковских услуг.

Мы решили начать с самого, на наш взгляд, востребованного продукта — сделки мурабаха.

Также в нашем центре впервые в Кыргызстане можно открыть инвестиционный депозит — мудараби.

Это операция купли-продажи, суть ее заключается в том, что клиенты выбирают, что хотят купить, а Исламский финансовый центр «Бакай Банка» осуществляет покупку. Затем продает купленное в рассрочку клиенту. При этом объектом сделки могут стать как недвижимость и авто, так и обычная кофеварка. Интерес банка заключается в том, что он накидывает маржу в виде торговой наценки.Депозиты так же, как и в классической системе, могут быть срочными и до востребования. Клиент приходит вносит свои деньги на определенный срок и участвует в прибылях и убытках ИФЦ. Доходы граждан в этом случае пропорциональны доходности центра. Сколько процентов получит клиент, зависит от суммы и сроков депозита.

— Как будет определяться размер наценки по сделке мурабаха, от чего она зависит?

— Есть тарифная сетка, с которой можно ознакомиться на нашем сайте. В отличие от традиционного, в исламском банкинге нет такого понятия, как кредит. Банк лишь накидывает торговую наценку в зависимости от сроков. То есть на один месяц устанавливается одна наценка, на год — другая. Сделку можно заключить на срок до пяти лет. Все рассчитывается индивидуально.

— Существует ли система пени за несвоевременное погашение обязательств по финансированию?

— По стандартам шариата пеня, которую начисляет банк, не может быть зачислена в прибыль, как это делают в классических финансовых учреждениях. Но для дисциплины клиентов наш Исламский финансовый центр предусмотрел — с согласия Шариатского совета, — что за каждый день просрочки мы будем взимать с клиента определенную сумму, фиксированную.

Эта сумма в последующем будет зачисляться в благотворительные фонды, детские дома — на усмотрение клиента.

В настоящее время мы готовим список таких социальных объектов. Таким образом, мы не нарушаем стандарты шариата и дисциплинируем клиентов.

— Кто может заключить сделку мурабаха и открыть инвестиционный депозит в ИФЦ?

— Любой гражданин Кыргызстана вне зависимости от религиозных убеждений. Согласно международным стандартам шариата, никаких ограничений нет. Единственное требование — это платежеспособность клиентов.

— Расскажите о преимуществах исламского банкинга.

— Во-первых, определенной части населения, которая не брала кредиты в банке по религиозным причинам, становится доступно финансирование в нашем центре. Это достаточно большой пласт людей. Во-вторых, есть финансовые преимущества.

Исламские банки относятся к той категории финансовых структур, которые финансируют реальный сектор экономики. Клиенты уверенно могут вкладывать свои деньги, потому что вопрос целевого использования гарантируется.

В-третьих, ИФЦ участвует как в прибыли клиента, так и в его убытках. Кроме того, в 2008 году, когда отмечался мировой финансовый кризис, об этом говорят и западные эксперты, ни один исламский банк не обанкротился, что говорит о финансовой устойчивости этих структур.

— Сегодня ИФЦ предоставляет только часть услуг по исламским принципам финансирования, будут ли новые продукты?

— В планах есть внедрение инвестиционных сделок. При помощи этого банковского продукта любой гражданин сможет через наш центр стать вкладчиком для бизнеса. При этом Исламский финансовый центр выступит как агент, за что и получит свой процент. Мы считаем, что это, помимо прочего, позволит вывести часть бизнеса страны из тени, так как мы работаем прозрачно и не можем участвовать в сомнительных проектах. Также появятся инвестиционные счета. Со временем будет разработан отдельный продукт по ипотеке.

— Где находится Исламский финансовый центр и есть ли возможность у жителей регионов на месте получить финансирование по исламским принципам?

— Проконсультироваться, получить финансирование или открыть инвестиционный депозит можно в нашем центре по адресу: город Бишкек, проспект Чуй, 111а. Мы также планируем в будущем охватить и регионы, но для начала нам необходимо протестировать эту модель финансирования в столице.