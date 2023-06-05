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Бизнес

«Бакай Банк» передал школьным библиотекам литературу на кыргызском языке

Образование детей, сохранение традиций и поддержка государственного языка — неотъемлемые составляющие, без которых невозможно развитие страны. «Бакай Банк» внес свой вклад в будущее Кыргызстана, передав Министерству образования более 5 тысяч книг для школьных библиотек республики.

24.kg
Фото 24.kg. «Бакай Банк» передал литературу на кыргызском языке школьным библиотекам

В церемонии передачи приняли участие первый заместитель министра образования и науки КР Уланбек Усеков и председатель правления «Бакай Банка» Нургуль Сатарова.

«С большой радостью сегодня мы передаем уникальный сборник «Кыргыз макал, лакап, учкул сөздөр», хранящий в себе историю и мудрость нашего народа. Примечателен и тот факт, что его автор Мухамед Ибрагимов — заслуженный деятель промышленности Кыргызстана, один из основателей «Бакай Банка», человек, внесший огромный вклад во всестороннее развитие независимой республики и посвятивший себя и всю свою жизнь делу созидания. Мы надеемся, что данная книга поможет привить подрастающему поколению любовь и бережное отношение к языку», — отметила Нургуль Сатарова.

В свою очередь Уланбек Усеков поблагодарил руководство банка за вклад в сохранение и развитие кыргызского языка.

24.kg
Фото 24.kg. «Бакай Банк» передал литературу на кыргызском языке школьным библиотекам

Сборник «Кыргыз макал, лакап, учкул сөздөр» в ближайшее время будет распределен между школами, колледжами и вузами по всей стране.

Отметим, что вручение книг проходит в рамках мероприятий под девизом «25 лет — 25 благих дел», организованных «Бакай Банком» в юбилейный год.

Ранее банк вместе с партнерами передал помощь Панфиловской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также в этом году сотрудники банка вручили мебель четырем школам в Бишкеке и Чуйской области. Эти учебные заведения сегодня посещает более 3 тысяч детей.

Лицензия НБКР №043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/267289/
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