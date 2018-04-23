Beeline продолжает традиционную акцию «Помним!»

Ежегодная благотворительная акция «Помним!», направленная на сбор финансовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, запущена «Скай Мобайл» 23 апреля и продлится по 9 мая 2018 г.

К этой инициативе на добровольных началах может присоединиться каждый клиент Beeline. Условия участия просты: необходимо отправить SMS со словом «ПОМНИМ» на короткий номер «1945». Этим действием вы автоматически перечислите 30 сомов (с учетом всех налогов) со своего личного счета в помощь ветеранам.

Все собранные в рамках акции средства, а также дополнительная финансовая помощь от Beeline будут направлены каждому ветерану адресно через ГП «Кыргыз почтасы». Списки ветеранов ВОВ были предоставлены телекоммуникационному оператору Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики.

Ернар Накисбеков, генеральный директор ООО «Скай Мобайл»: «Акция «Помним!» давно известна нашим абонентам, является традиционной и позволяет нам всем вместе не только собрать средства, но и выразить свою признательность ветеранам Великой Отечественной войны. Абоненты принимают активное участие в этой акции. Мы благодарим их за неравнодушие, за щедрость, за доверие. Для большинства сотрудников Beeline День Победы — настоящий праздник, подаренный нам старшим поколением. Мы всегда будем помнить, какой ценой мир достался нашим дедам и что они сделали ради будущего своих детей».

В прошлом году абонентами Beeline в рамках акции было собрано 138 тысяч 810 сомов. Компания за счет собственных средств увеличила эту сумму в четыре раза и передала ее 630 людям. В 2016 году за период проведения акции «Помним!» на короткий номер 1945 пользователи Beeline отправили 5 тысяч 228 SMS, собрав в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны 156 тысяч 810 сомов. Вместе с дополнительными средствами из бюджета компании сумма финансовой помощи ветеранам составила 253 тысячи 690 сомов. Ее получил 821 человек.

Подробная информация об акции «Помним» и участии в ней доступна по короткому номеру «1945» и на официальном сайте компании www.beeline.kg