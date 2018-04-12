Нурлан Молдошев: «Южно-Кыргызский цемент» работает во благо страны и граждан

ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» — крупнейшее на юге предприятие по производству цемента. Компания расположена в городе Кызыл-Кие Баткенской области. ЮКЦ — яркий пример того, как успешно работать в условиях кризиса.

О работе предприятия и рыночных особенностях такого важного строительного материала, как цемент, рассказывает заместитель директора по внешним связям Нурлан Молдошев.

— Нурлан Джумашевич, не секрет, что ЮКЦ является флагманом промышленности Кыргызстана на юге нашей страны. Как удается держаться на плаву все это время в условиях кризиса?

— Ну, давайте с самого начала. Наша компания была создана в 2005 году. Сегодня, как вы правильно заметили, ЮКЦ является лидером производства цемента не только на юге, но и в Кыргызстане в целом.

С 2010 года в Кыргызстане произведено всего свыше 11 миллионов тонн цемента, что означает соответствующие миллионные отчисления в виде налогов в бюджет страны.

Мы выпускаем качественный продукт, отвечающий всем международным стандартам. Потребители выбирают нас, учитывая категории цен и качества. Мы полностью удовлетворяем данные потребности. Кроме того, у нас взвешенная маркетинговая политика.

— Известно, что промышленная потребность в цементе имеет сезонный характер. Зимой ведь никто не строится. Получается, что завод не работает в межсезонье?

— Да, вы правы. Но, несмотря на это, мы не останавливаем производство цемента.

Производственный цикл зависит от начала строительного сезона и покупательской способности потребителя. Например, в Кыргызстане самый короткий строительный сезон в регионе — в среднем оставляет 7 месяцев с апреля по октябрь, в тоже время в Узбекистане он длится дольше, чем у нас, и составляет в среднем 9-10 месяцев.

В несезонные периоды цемент на территории Кыргызстана не пользуется особым спросом, поэтому мы вынуждены осваивать новые территории сбыта, например, узбекистанский рынок.

Используя гибкие маркетинговые шаги, от которых государство получает выгоду в виде налоговых платежей и трудоустроенных граждан, мы добиваемся стабильной работы.

Нет никакой необходимости приостанавливать производственный процесс и отправлять людей в отпуска. Но хочу отметить, что стратегическим для компании рынком остается рынок Кыргызстана.

— Сколько человек работает на предприятии?

— Сегодня на предприятии работает свыше 550 человек. В основном это жители Баткенской и Ошской областей. У нас очень хорошие условия работы, поэтому и текучесть кадров низкая.

— Что касается конкурентов. Насколько надежно защищает государство права местного производителя?

— На юге у нас много конкурентов. Кроме местных производителей, на рынке активно присутствуют и иностранные компании. Начиная с 2016 года и на данный момент ЮКЦ находится в неравной конкурентной позиции, когда продукция таджикского производителя «Хуаксин», цемент марки М500 реализуется по цене марки М400 Д20.

Фото ЮКЦ. Заместитель директора по внешним связям Нурлан Молдошев

Мы обращались ранее с запросами в Министерство экономики и в таможенную службу КР с просьбой рассмотреть механизмы защиты прав кыргызских производителей цемента, однако не получили со стороны государственных органов поддержку в этом вопросе и были оставлены на самовыживание.

В условия жесткой конкуренции ЮКЦ успешно действует и не допускает падения производства и целенаправленно сохраняет рабочие места.

Несмотря на то что мы работаем в очень сложной среде, без какой-либо поддержки, выполняем все свои социальные обязательства, своевременно и в полном объеме выплачиваем налоговые отчисления, создаем рабочие условия для своих сотрудников.

— О каких социальных обязательствах идет речь?

— Наша компания активно участвует в жизни местных сообществ. За последние несколько лет мы на развитие инфраструктуры региона и строительство социальных объектов потратили 43 миллиона сомов. Построили детский сад, школу, произвели ремонт местной больницы. Так, нами выделены средства пострадавшим в селе Дача Су, при землетрясении в Чон-Алайском районе, а также от оползня в Узгенском районе. Кроме того, завод оказывает помощь при ликвидации последствий селей, наводнений, ремонте дорог. Мы активно участвуем и в культурной жизни страны. Так, мы выделяли средства на съемки фильма «Саякбай».