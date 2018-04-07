15:02
USD 68.45
EUR 83.76
RUB 1.18
Бизнес

Совместная акция Beeline и Xiaomi — телефоны Xiaomi Redmi 5A всего за 5990 сомов

Покупателям смартфонов сотовый оператор перечислит средства на баланс.

С 5 апреля 2018 года во всех офисах продаж и обслуживания Beeline будет действовать уникальное предложение: поступят в продажу смартфоны Xiaomi Redmi 5A по цене 5 990 сомов. При их покупке на дополнительный баланс абонентов в течение 6 месяцев будет зачисляться по 100 сомов.

Основными преимуществами смартфона Xiaomi Redmi 5A являются 5-дюймовый IPS экран с высоким HD разрешением, инфракрасный порт для управления бытовой техникой, одновременная установка двух NanoSIM и карты памяти, аккумулятор 3120 мАч, камера в 13 мегапикселей.

Смартфон можно приобрести в кредит. Для этого при себе необходимо иметь копию паспорта, сведения о заработной плате за последние 6 месяцев, справку с места жительства.

Детальную информацию по вопросу покупки смартфонов в кредит можно получить, позвонив по номеру 0774 000 999 (звонок абонентам Beeline бесплатный, для абонентов других сотовых операторов — согласно их тарификации) или написав письмо на почту: beeshop@beeline.kg.
Ссылка:
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Вызови такси бесплатно!
От подарка не убежишь!
Синергия смелых решений. В Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов
День поставщика Beeline. Борьба с коррупцией и кристальная репутация
«Мои 24». Один день в службе клиентского счастья
Agile и Scrum наступают на Кыргызстан
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Лучшие в цифре!
Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя
Взаимовыручка по-цифровому
Популярные новости
Аскар Акаев о&nbsp;новой модели устойчивого многополярного мироустройства Аскар Акаев о новой модели устойчивого многополярного мироустройства
Как блокчейн может привести в&nbsp;Кыргызстан международных инвесторов Как блокчейн может привести в Кыргызстан международных инвесторов
Блокчейн в&nbsp;Кыргызстане возможен. Законодательство к&nbsp;нему дружелюбно Блокчейн в Кыргызстане возможен. Законодательство к нему дружелюбно
Вызови такси бесплатно! Вызови такси бесплатно!
Бизнес
Совместная акция Beeline и&nbsp;Xiaomi&nbsp;&mdash; телефоны Xiaomi Redmi 5A&nbsp;всего за&nbsp;5990 сомов Совместная акция Beeline и Xiaomi — телефоны Xiaomi Redmi 5A всего за 5990 сомов
Новые OLED и&nbsp;SUPER UHD Nano Cell ТВ&nbsp;и&nbsp;аудиосистемы представила LG&nbsp;Electronics Новые OLED и SUPER UHD Nano Cell ТВ и аудиосистемы представила LG Electronics
BAKAI BANK JAZ DEMI&nbsp;&mdash; праздник спорта! BAKAI BANK JAZ DEMI — праздник спорта!
В&nbsp;Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU