С 5 апреля 2018 года во всех офисах продаж и обслуживания Beeline будет действовать уникальное предложение: поступят в продажу смартфоны Xiaomi Redmi 5A по цене 5 990 сомов. При их покупке на дополнительный баланс абонентов в течение 6 месяцев будет зачисляться по 100 сомов.

Основными преимуществами смартфона Xiaomi Redmi 5A являются 5-дюймовый IPS экран с высоким HD разрешением, инфракрасный порт для управления бытовой техникой, одновременная установка двух NanoSIM и карты памяти, аккумулятор 3120 мАч, камера в 13 мегапикселей.

Смартфон можно приобрести в кредит. Для этого при себе необходимо иметь копию паспорта, сведения о заработной плате за последние 6 месяцев, справку с места жительства.

Детальную информацию по вопросу покупки смартфонов в кредит можно получить, позвонив по номеру 0774 000 999 (звонок абонентам Beeline бесплатный, для абонентов других сотовых операторов — согласно их тарификации) или написав письмо на почту: beeshop@beeline.kg.