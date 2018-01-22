World Elite Mastercard − это банковская карта уровня Elite, занимающая наивысшую позицию в иерархии платежных карт мира. С ней вы получаете доступ к элитному сервису и неограниченным возможностям в любое время по всему миру.

Kyrgyzkommertsbank − первый банк в Кыргызстане, предложивший своим клиентам карту World Elite Mastercard − поистине элитарный продукт, наилучшим образом учитывающий индивидуальные потребности состоятельных людей и обеспечивающий своему обладателю доступ к сервису высочайшего класса Elite не только в Кыргызстане, но и за границей.

Удобный консьерж-сервис уровня Elite для держателей карты World Elite Mastercard включает в себя услуги по организации деловых встреч, путешествий, развлечений, шопинга, помощь в повседневных делах как на территории КР, так и за рубежом.

Например, бронирование туров, билетов на самолет, поиск отелей по всему миру или помощь в покупке товаров и организации мероприятий в любой стране мира теперь можно доверить консьерж-сервису

Компания Mastercard приглашает владельцев карты World Elite бесплатно воспользоваться возможностями 9 эксклюзивных бизнес-залов Mastercard Lounge в городах Европы, а также VIP-зала в международном аэропорту «Манас». Здесь вас ждет превосходный сервис, уютная атмосфера комфорта и спокойствия.

Помимо бизнес-залов Mastercard, с картой World Elite для вас будет открыт доступ к бизнес-залам Lounge Key в более 600 крупнейших международных аэропортов мира с двумя бесплатными проходами в год в подарок от банка. Полный перечень условий и услуг доступен по ссылке.

Кроме того, карта World Elite Masterсard от Kyrgyzkommertsbank обладает особой ценностью благодаря уникальному сертификату по программе страхования при выезде за границу с суммой покрытия в размере $1 000 000 — медицинская помощь, страхование от несчастных случаев, компенсация потери багажа, защита покупок и многое другое.

Если вы часто бываете за рубежом, то с картой World Elite вы можете стать участником более 40 элитных клубов самых престижных мировых брендов — неоспоримых лидеров в сфере сервиса и развлечений. В рамках программы привилегий Masterсard предоставляет держателям World Elite особые условия обслуживания и скидки.

К тому же вас ждут повышенные бонусы и привилегии у партнеров Kyrgyzkommertsbank в Кыргызстане по программе лояльности Rakhmat, а также круглосуточная глобальная служба поддержки Masterсard на русском языке за рубежом.

Kyrgyzkommertsbank предоставляет своим клиентам возможность стать обладателем не только дебетной, но и кредитной карты World Elite Masterсard. С кредитным лимитом и льготным периодом до 60 дней вы можете не волноваться о том, сколько средств осталось у вас на счету, — карта всегда будет готова выручить вас нужной суммой.

Вы можете узнать еще больше о привилегиях по карте World Elite Masterсard на сайте банка. Заказать карту с бесплатной доставкой онлайн, не выходя из дома, можно по ссылкам:

ОАО «Кыргызкоммерцбанк» − японско-кыргызский банк, который оказывает широкий спектр банковских услуг на территории Кыргызской Республики. Банк имеет наивысший статус принципиального члена международных платежных систем Visa, Mastercard и Union Pay International, обслуживает карты Visa, Mastercard, Maestro, AmericanExpress, Union Pay International и карты национальной платежной системы «Элкарт».