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Бизнес

«Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!

Многие кыргызстанцы уже не представляют жизни без скоростного мобильного Интернета. Порой невозможно обойтись без технологии 4G LTE от MegaCom.

Люди привыкли совершать видеозвонки с высоким качеством изображения, смотреть видеоролики и фильмы в HD качестве, скачивать большие объемы данных. А для этого нужен безлимитный Интернет. 

MegaCom пошел навстречу желаниям абонентов и разработал тарифный план «Элдик Интернет», ставший очень популярным за короткое время. И это неудивительно!

Каждый человек может подобрать оптимальный вариант с необходимым объемом Интернета. Самый выгодный пакет - «Элдик Интернет 90». Всего за 90 сомов в неделю вы получаете 6 ГБ Интернета на максимальной скорости, 100 минут разговора и 100 SMS внутри сети. То есть он подойдет всем, включая пенсионеров, студентов и даже школьников.

А что же насчет государственных служащих, офисных работников и других пользователей Интернета? «Элдик Интернет 130» был разработан для абонентов, которым необходимы не только большие объемы трафика, но и бесплатные звонки вне сети. 

А вот пакет «Элдик Интернет 170» привлечет деловых людей, привыкших активно пользоваться высокоскоростным Интернетом, а также совершать множество исходящих звонков.

С учетом потребностей современного человека, таких объемов Интернета более чем достаточно. Но бывают случаи, когда нужно еще больше трафика. Ответ прост. Включайте турбокнопку!

·         Турбокнопка 2 GB *290*2*1# - 50 сомов

·         Турбокнопка 5 GB *290*5*1# - 100 сомов

·         Турбокнопка 10 GB *290*10*1# - 150 сомов

Включая турбокнопку, можно быть уверенным: вы будете обеспечены высокоскоростным Интернетом до конца срока действия пакета.

Стоимость перехода на тарифный план «Элдик Интернет» составляет 60 сомов + недельная абонентская плата за выбранный пакет. Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании или, позвонив на номер *678.

«Элдик Интернет» - Интернет без ограничений!
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