10:36
+23
USD 68.55
EUR 82.70
RUB 1.20
Бизнес

4G-модем в подарок от MegaCom — акция продолжается!

По многочисленным просьбам абонентов срок действия акции «Получи 4G модем бесплатно» продлен до конца нынешнего года! Многие уже оценили чрезвычайное удобство этого устройства: с ним можно наслаждаться высокоскоростным Интернетом дома, на работе, во время отдыха.

Для участия в мегаакции достаточно подключить тариф «Безлимитный 4G» на 60 дней всего за 2000 сомов вместо 2580, и вы получите в подарок 4G USB-модем.

С каждым днем остается все меньше времени, чтобы воспользоваться выгодным предложением от ведущего мобильного оператора и стать обладателем современного девайса. Успейте принять участие в акции, обратившись в любой из центров продаж и обслуживания или фирменных салонов  Megacom в зоне покрытия сети 4G.

4G LTE от MegaCom – почувствуй настоящую скорость!
Ссылка:
просмотров: 752
Версия для печати
Популярные новости
Премьера фильма &laquo;Саякбай&raquo; состоится в&nbsp;кинотеатре BROADWAY Премьера фильма «Саякбай» состоится в кинотеатре BROADWAY
Сeть AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; пoдвeлa итoги&nbsp;I этaпa aкции &laquo;Выигрaйтe мeчту!&raquo; Сeть AЗС «Гaзпрoмнeфть» пoдвeлa итoги I этaпa aкции «Выигрaйтe мeчту!»
Как продолжить общение при нулевом балансе в&nbsp;сети&nbsp;О! Как продолжить общение при нулевом балансе в сети О!
Бытовая техника LG&nbsp;Electronics на&nbsp;IFA 2017 Бытовая техника LG Electronics на IFA 2017
Бизнес
Тариф &laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; доступен каждому! Тариф «Элдик Интернет» от MegaCom — доступен каждому!
Выгодный роуминг от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;новые направления Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления
&laquo;Мобильный помощник О!&raquo;&nbsp;&mdash; бесплатное приложение для управления услугами связи «Мобильный помощник О!» — бесплатное приложение для управления услугами связи
&laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: получай больше, плати меньше «День-Ночь» от MegaCom: получай больше, плати меньше