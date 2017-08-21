По многочисленным просьбам абонентов срок действия акции «Получи 4G модем бесплатно» продлен до конца нынешнего года! Многие уже оценили чрезвычайное удобство этого устройства: с ним можно наслаждаться высокоскоростным Интернетом дома, на работе, во время отдыха.

Для участия в мегаакции достаточно подключить тариф «Безлимитный 4G» на 60 дней всего за 2000 сомов вместо 2580, и вы получите в подарок 4G USB-модем.

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