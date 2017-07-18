4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!

Теперь высокоскоростной 4G-Интернет, благодаря которому можно загружать файлы за считанные секунды, стал доступен жителям всех регионов республики.

MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE, модернизируя существующие базовые станции и устанавливая новое оборудование. С недавних пор MegaCom подключил к скоростному мобильному Интернету население 20 городов и сел трех областей Кыргызстана:

Баткенская область: г. Баткен, с. Центральное (Жаштык), г. Кадамджай, с. Пульгон, с. Таш-Кыя, с. Чал-Таш, с. Арка.

Ошская область: с. Бий-Мырза, с. Ак-Колот, с. Джаны-Турмуш, с. Джар-Ооз, с. Садырбай, с. Куршаб (Куршабский аильный/округ), с. Старая Покровка, с. Кайрагач-Арык, с. Лангар, с. Боз-Караган, с. Гулча, с. Джар-Кыштак.

Иссык-Кульская область: пгт. Каджи-Сай.

Благодаря неустанной работе специалистов технического отдела MegaCom, преимуществами современных технологий четвертого поколения пользуются не только жители крупных городов, но и абоненты из отдаленных населенных пунктов страны.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваш мобильный телефон и SIM-карта поддерживают формат LTE. Наберите бесплатную команду *460. Если система ответит: «Замените SIM-карту», то обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту обменяют на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Почувствуй настоящую скорость с 4G LTE от MegaCom!