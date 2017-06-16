MegaCom вновь радует своих абонентов подарками!

MegaCom поддержал «Марафон подарков» в торгово-развлекательном центре «Бишкек-парк» и с 17 июня по 9 июля подготовил приятный бонус для своих абонентов. Весь период в Центре продаж и обслуживания компании для всех любителей красивых комбинаций будет действовать скидка в 50 процентов на номера категории «Серебро». Не упустите возможность приобрести желаемый номер!

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