02:42
+33
USD 69.14
EUR 79.00
RUB 1.17
Бизнес

Кредиты от БТА Банка: в сомах и под 12 процентов годовых!

Владельцы бизнеса — категория людей, которая заслуживает уважения. Ведь прежде всего они трудяги, создатели рабочих мест, генераторы новых идей. И еще это люди, приносящие большие доходы государству.

Именно они для продвижения своего бизнеса всегда нуждаются в получении немалых финансовых ресурсов и под как можно более низкие процентные ставки.

Уважаемые предприниматели,

БТА Банк продолжает выдавать кредиты в сомах на развитие вашего бизнеса под 12 процентов годовых! Кредит выдается на 24 месяца и, подчеркиваем, на любые бизнес-цели: пополнение оборотных средств, покупку основных средств, инвестиционные проекты.

Более подробная информация по телефону 0312-90-50-50.

Специалисты БТА Банка проконсультируют и помогут вам оформить кредит оперативно и без затруднений.
Ссылка:
просмотров: 1687
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
Успейте получить 4G USB-модем от&nbsp;MegaCom абсолютно бесплатно Успейте получить 4G USB-модем от MegaCom абсолютно бесплатно
Получи шанс выиграть смартфон 4G O!Phone Получи шанс выиграть смартфон 4G O!Phone
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ