Кредиты от БТА Банка: в сомах и под 12 процентов годовых!

Владельцы бизнеса — категория людей, которая заслуживает уважения. Ведь прежде всего они трудяги, создатели рабочих мест, генераторы новых идей. И еще это люди, приносящие большие доходы государству.

Именно они для продвижения своего бизнеса всегда нуждаются в получении немалых финансовых ресурсов и под как можно более низкие процентные ставки.

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