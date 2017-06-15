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Бизнес

MegaCom расширяет покрытие 4G LTE

Ведущий мобильный оператор страны продолжает развитие сети 4G LTE для удобства своих абонентов по всей стране. Теперь скоростной Интернет 4G от MegaCom доступен также в городе Нарыне и в 27 селах:

Нарынская область: г. Нарын, села Арсы, Кара-Тоо, Джаны-Джол, Кочкорка.

Чуйская область: села Лубяное, Октябрьское, Чуйское, Гидростроитель, Дружба.

Таласская область: села Кок-Ой, Кызыл-Адыр, Кара-Суу, Тамчи-Булак, Джоон-Тебе, Куру-Маймак, Суулу-Маймак, Ак-Джар, Аманбаево, Кара-Сай, Чимгент, Кек-Дебе, Кызыл-Джылдыз, Кенеш, Джийде, Новодонецкое, Майское.

Джалал-Абадская область: с. Ала-Бука.

При подключении к 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают LTE, набрав бесплатную команду *460. В случае если после набора команды *460 система ответит: «Замените SIM-карту», обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или фирменный салон компании, где вашу старую SIM-карту заменят новой формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Карта покрытия сети 4G, все подробности о тарифе «Безлимитный 4G», действующих акциях «32 ГБ В ПОДАРОК», «Получи 4G модем бесплатно» и »Получи 4G Wi-Fi роутер бесплатно» доступны на сайте компании megacom.kg и на официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Одноклассники, а также по номеру *500.
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