Праздник детства от MegaCom

MegaCom организовал праздники к Международному дню защиты детей.

Сегодня головной офис компании в Бишкеке был наполнен музыкой, воздушными шарами и веселым смехом детей. Специально в честь знаменательной даты был организован день открытых дверей. Юных гостей ожидали презентация о компании, интересная экскурсия по ключевым отделам, фирменные подарки от мобильного оператора и угощения.

Также MegaCom поддержал ряд праздничных мероприятий на юге страны.

В очередной раз компания выступила партнером праздника на территории бассейна «Дельфин», который организовала мэрия города Оша для воспитанников детских домов. Отличившиеся в учебе и спорте сотни детей получили фирменные подарки от компании. Кукольный театр, концертная программа, конкурсные заплывы и сладости — около 250 детишек насладились радостями летнего праздника!

Также в городах Кербене и Кара-Куле Джалал-Абадской области Megacom оказал поддержку местному муниципалитету в организации праздничных мероприятий. Виновники торжества смогли получить фирменные подарки от мобильного оператора, приняв участие в многочисленных веселых конкурсах.