Бизнес

Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока

Национальный оператор сотовой связи MEGA понимает, что кыргызстанцам, находящимся в странах Ближнего Востока, сейчас особенно важно оставаться на связи с родными и близкими. В непростой ситуации поддержка семьи и возможность быстро получать важную информацию становятся по-настоящему необходимыми.

Именно поэтому MEGA предоставляет особую поддержку своим абонентам в регионе. Для тех, кто находится в роуминге в ОАЭ, Израиле, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Саудовской Аравии, Омане и Иране, мы открываем безлимитный доступ к звонкам и сообщениям через WhatsApp и Telegram сроком на семь дней, чтобы вы могли слышать родные голоса и быть в курсе важных новостей.

Для тех абонентов, кто не подключен к роумингу, MEGA предоставляет возможность активации услуги через USSD-команду: *153*9#, чтобы получить доступ к сервисам связи и оставаться на связи с родными.

Компания осуществляет постоянный мониторинг ситуации в регионе и действует в рамках своей политики поддержки абонентов.

Для нас важно, чтобы каждый кыргызстанец за границей чувствовал заботу, безопасность и уверенность в том, что связь с домом не прервется.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/364223/
просмотров: 202
