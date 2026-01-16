14:42
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX

Тариф MIX от государственного оператора сотовой связи MEGA — современный и гибкий формат связи, который легко адаптируется под ритм жизни каждого абонента. MIX создан для тех, кто хочет сам управлять своим тарифом и платить только за действительно нужные услуги.

В базовый пакет тарифа уже включено все необходимое для комфортного общения, работы и развлечений. Стоимость — 540 сомов в месяц. За эту цену абоненты получают:

  • 80 гигабайт мобильного интернета;

  • раздачу интернета без ограничений;

  • безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;

  • 30 минут на номера других операторов Кыргызстана;

  • 50 телеканалов в сервисе MegaTV.

Тариф MIX легко усиливается дополнительными опциями — в любое удобное время и без сложных условий. Абоненты могут самостоятельно добавить именно те сервисы, которые подходят их стилю жизни.

Среди доступных опций:

  • дополнительные 30 минут на номера других операторов КР;

  • MegaTV Premium с более чем 200 телеканалами;

  • безлимитный ночной интернет «Ночь без границ»;

  • безлимитный доступ к WhatsApp, Telegram и Instagram;

  • подписка «Яндекс Плюс» («Кинопоиск» , «Музыка» , «Книги» и скидки до 10 процентов в Яндекс Go);

  • онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;

  • онлайн-кинотеатр START;

  • онлайн-кинотеатр Megogo;

  • онлайн-кинотеатр Wink.

Подключить и настроить тариф MIX можно в мобильных приложениях MEGA24 и MegaPay в разделе «Связь», с помощью USSD-команды *778*540#, в офисах обслуживания MEGA или через контакт-центр.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
