Бизнес

Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке

Фото компании. Freedom Holding Corp. в Кыргызстане создает современную цифровую экосистему

В Малахитовом зале Театра оперы и балета в Бишкеке 10 декабря состоялось яркое и масштабное мероприятие компаний Freedom Pay, Freedom Ticketon и Freedom Broker, входящих в состав международного холдинга Freedom Holding Corp.

Компании представили ключевые достижения за 2025-й и обсудили направления дальнейшего развития в рамках единой стратегии холдинга. В ходе встречи гости ознакомились с новыми продуктами и инициативами компаний, а также узнали о планах на следующий год.

Freedom Pay, Freedom Ticketon и Freedom Broker — представители Freedom Holding Corp. в Кыргызстане, которых объединяет единая философия инноваций и развития. Совместно они создают современную цифровую экосистему, обеспечивающую удобство, надежность и расширение возможностей для пользователей.

Генеральный директор Freedom Broker Медет Назаралиев отметил роль согласованного движения компаний холдинга: «Сегодняшнее мероприятие — это еще одно доказательство того, как внутри Freedom Holding Corp. цифровая экосистема создает для клиентов единое пространство доверия, инноваций и удобства. Преимущества Freedom Broker включают доступ к мировым и отечественным фондовым рынкам, единой мультивалютной торговой платформе, аналитике и инвестиционным идеям, а также новые возможности для развития инвестиционной культуры населения и укрепления финансовой инфраструктуры. Мы продолжим развивать продукты, повышать стандарты сервиса и открывать новые возможности для каждого клиента».

компании
Фото компании. Генеральный директор Freedom Broker Медет Назаралиев

Генеральный директор Freedom Ticketon Наргиза Умотова подчеркнула растущее значение цифровых сервисов: «Как ключевой цифровой сервис по продаже билетов в стране, мы видим свою задачу в том, чтобы сделать процесс покупки максимально безопасным, прозрачным и удобным. Наша миссия — цифровизация культуры и развлечений. Поэтому мы создаем технологические решения, которые оптимизируют работу организаторов и обеспечивают зрителям комфортный сервис.

компании
Фото компании. Генеральный директор Freedom Ticketon Наргиза Умотова

Технологическая база Freedom Ticketon, включая билетную систему X-TICKET, автоматизированные рассылки билетов, систему контроля и управления доступом на события (СКУД), усиливает доверие пользователей. Повышая надежность каждой транзакции и предоставляя организаторам детальную аналитику продаж и защиту от подделок билетов, мы укрепляем стандарты, на которые ориентируется рынок. Такой подход создает условия для устойчивого роста событийной индустрии и делает ее развитие более стабильным для всех участников — от организаторов до зрителей».

Генеральный директор Freedom Pay Атай Соронкулов рассказал о технологическом векторе развития компании: «Мы продолжаем развивать наши платежные инструменты, делая их еще более быстрыми, безопасными и удобными. Благодаря нашим продуктам клиенты получают новые возможности для оптимизации операций, повышения эффективности и развития бизнеса. Мы искренне благодарны нашим клиентам и партнерам за доверие и сотрудничество в этом году и с нетерпением смотрим на новые достижения в 2026-м».

компании
Фото компании. Генеральный директор Freedom Pay Атай Соронкулов

О компаниях

Freedom Broker — инвестиционная фирма, предоставляющая доступ к международным финансовым рынкам, а также к отечественному рынку ценных бумаг. В числе ее услуг — инвестиционные инструменты, привлечение инвестиций, аналитическая поддержка и технологические решения, ориентированные на частных и корпоративных клиентов.

Freedom Pay — лидер в сфере платежных и финтехрешений для бизнеса, предлагающий интегрированные продукты и сервисы для приема платежей, управления рисками и аналитики.

Freedom Ticketon — цифровая платформа для продажи и управления билетами на культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Сервис объединяет организаторов и аудиторию, обеспечивая удобный и современный формат взаимодействия.
