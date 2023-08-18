Как снизить количество неоплаченных корзин в онлайн-магазине: советы Freedom Pay

Эффективность конверсии и, как следствие, увеличение онлайн-продаж являются важным фактором в электронной коммерции. По мере того, как начала происходить активная пенетрация онлайн-продаж в бизнес-модель любой крупной компании, нас, как и других профессионалов, работающих в сфере онлайн-платежей и e-com, стали интересовать разные инструменты, с помощью которых можно оказывать влияние на рост продаж.

Для того чтобы увеличивать долю онлайна по отношению к офлайну, существует несколько проверенных способов. Один из вариантов, например, — провести работу над ценообразованием — снижать стоимость или объявлять специальные предложения, другая опция — сделать фокус на бренд и коммуникации, увеличивая число потенциальных покупателей. Но эти меры легко регулируемы и применяются повсеместно, в том числе и другими конкурентами. Самый важный фактор — это совершенствование юзабилити сайта и оптимизация клиентского пути: известно, что средняя конверсия в электронной коммерции составляет менее 3 процентов.

При наличии большого объема трафика увеличение конверсии даже на 0,1 процента приведет к значительному повышению оборота.

В этом материале мы расскажем о неоплаченных корзинах, причинах их возниконовения и о том, как конвертирвать их в продажи.

Что такое неоплаченные корзины

И все же что происходит, когда потенциальный покупатель заходит на площадку? Сначала он ищет товар. На этом этапе важно, чтобы описание и внешний вид товара были привлекательными и понятными, важно зацепить клиента. Далее покупатель принимает решение о покупке товара, исходя из различных факторов (цена, отзывы других покупателей, особенности товара). Понравившийся товар покупатель отправляет в корзину. После этого в идеальном сценарии, который представляет у себя в голове любой руководитель бизнеса, покупатель приступает к оформлению: определяет способ доставки, метод оплаты и нажимает на кнопку «оплатить».

Однако здесь статистика демонстрирует весьма интересную картину: около 70 процентов корзин с товаром не переходят на следующий этап и остаются забытыми.

Мониторинг неоплаченных корзин

Неоплаченные корзины пользователей — это важный показатель эффективности, который необходимо постоянно отслеживать. Забытая корзина показывает, что покупатель, успешно пройдя все предыдущие этапы, по какой-то причине остановился на самом последнем. Мониторить количество неоплаченных корзин возможно с помощью аналитики поведения пользователей на сайте, например, в Google Analytics или же в CRM-системе, учитывающей заказы и оплату.

Причины неоплаченных корзин в интернет-магазине

Работу с неоплаченными корзинами следует начать с понимания того, почему товар в корзине остается невостребованным. Вот несколько распространенных причин:

Обязательная регистрация. Часто требование регистрации при оформлении останавливает пользователей. Есть те, кто не хочет давать компании свои данные, а есть и те, кто попросту не хочет тратить на это свое время.

Сложный процесс оформления. Эта причина напоминает предыдущую. Чем больше действий при оформлении нужно совершить пользователю, тем больше вероятность того, что корзина в интернет-магазине останется брошенной, а пользователь подберет для себя более простую альтернативу.

Эта причина напоминает предыдущую. Чем больше действий при оформлении нужно совершить пользователю, тем больше вероятность того, что корзина в интернет-магазине останется брошенной, а пользователь подберет для себя более простую альтернативу. Доставка. Покупатели бросают корзину на сайте, если выясняется, что интернет-магазин не может обеспечить удобную доставку. Для определенного числа пользователей важно наличие курьерской доставки в удобное время, тогда как другие предпочитают возможность самостоятельно забрать товар из пункта выдачи или постамата.

Покупатели бросают корзину на сайте, если выясняется, что интернет-магазин не может обеспечить удобную доставку. Для определенного числа пользователей важно наличие курьерской доставки в удобное время, тогда как другие предпочитают возможность самостоятельно забрать товар из пункта выдачи или постамата. Непрозрачная цена. Если покупатель принял решение о покупке за определенную цену, а при оформлении стоимость выросла, это также может стать причиной отказа от покупки и снижения доверия к интернет-магазину в целом. О любых дополнительных расходах, например, платной доставке или сборах, необходимо предупреждать заранее или сразу же включать их в цену товара.

Технические проблемы. 53 процента пользователей уходят с сайта, если он загружается более 3 секунд. Сюда же относится отсутствие адаптации сайта для мобильных устройств. В современном мире более 70 процентов покупок совершаются с помощью мобильных телефонов и планшетов.

53 процента пользователей уходят с сайта, если он загружается более 3 секунд. Сюда же относится отсутствие адаптации сайта для мобильных устройств. В современном мире более 70 процентов покупок совершаются с помощью мобильных телефонов и планшетов. Неудобство работы с корзиной. Если корзину трудно найти на сайте, то многие пользователи просто не будут тратить на это время и оставят ее брошенной. Если содержимое корзины сложно менять, например, удалить или изменить количество товара, то пользователь остановится на этом этапе. Также есть покупатели, которые набирают корзину заблаговременно, а оформляют ее только спустя некоторое время. Если содержимое корзины не сохранилось, то второй раз набирать товары покупатель, скорее всего, не будет.

Если корзину трудно найти на сайте, то многие пользователи просто не будут тратить на это время и оставят ее брошенной. Если содержимое корзины сложно менять, например, удалить или изменить количество товара, то пользователь остановится на этом этапе. Также есть покупатели, которые набирают корзину заблаговременно, а оформляют ее только спустя некоторое время. Если содержимое корзины не сохранилось, то второй раз набирать товары покупатель, скорее всего, не будет. Неудобные варианты оплаты. Это является одной из самых частых причин отказа от покупки. Чем больше вариантов оплаты предлагает интернет-магазин, тем больше вероятность успешной покупки. При этом покупатель хочет быть уверен, что все платежные и персональные данные надежно защищены.

Восемь способов снизить количество брошенных корзин

После выявления причин следует продумать способы улучшения конверсии из корзин в покупки.

Отказ от обязательной регистрации. Лучшей практикой является предоставление возможности оформления в пару кликов в формате «гость». Даже клиенты, у которых есть учетная запись, забывают пароли — во многих случаях им будет проще оплатить в качестве гостя, чем восстанавливать пароль.

Лучшей практикой является предоставление возможности оформления в пару кликов в формате «гость». Даже клиенты, у которых есть учетная запись, забывают пароли — во многих случаях им будет проще оплатить в качестве гостя, чем восстанавливать пароль. Упрощение процесса оформления. Сведите к минимуму количество полей формы и исключите ненужные поля. Поля «имя», «фамилия», «отчество» можно объединить в одно, вторую адресную строку можно удалить. В идеале количество полей формы должно быть не больше шести-семи. Обязательно поставьте индикатор прогресса, чтобы покупатель видел, сколько действий осталось совершить.

Удобные форматы доставки. Предложите пользователям разные варианты доставки в удобный день и время — курьером, по почте или самовывозом из пункта выдачи или магазина. Необходимо учитывать, что, согласно опросам, 49 процентов покупателей подтвердили, что совершат покупку, если компания предлагает бесплатную доставку.

Предложите пользователям разные варианты доставки в удобный день и время — курьером, по почте или самовывозом из пункта выдачи или магазина. Прозрачность цен. В случае наличия дополнительных затрат сообщайте покупателям о них заранее. Удостоверьтесь, что в корзине показывается полная информация о заказе и возможных скидках.

В случае наличия дополнительных затрат сообщайте покупателям о них заранее. Удостоверьтесь, что в корзине показывается полная информация о заказе и возможных скидках. Работа сайта. Обеспечьте быструю загрузку сайта, оптимизируйте его под мобильные устройства. Внешний вид сайта должен вызывать доверие: описания товаров должны быть полными и понятными, на сайте должны быть клиентские отзывы и рейтинги, сертификаты качества, а также условия возврата.

Обеспечьте быструю загрузку сайта, оптимизируйте его под мобильные устройства. Внешний вид сайта должен вызывать доверие: описания товаров должны быть полными и понятными, на сайте должны быть клиентские отзывы и рейтинги, сертификаты качества, а также условия возврата. Работа с корзиной. Убедитесь, что с корзиной просто работать — она быстро обновляется, можно легко поменять количество товаров и удалить позицию или можно вернуться из корзины к покупкам в случае необходимости.

Скидки и акции. Мотивируйте покупателей завершить покупку с помощью ценовых факторов. Например, давайте промокоды, которые можно использовать при следующих покупках, или приветственные бонусы.

Мотивируйте покупателей завершить покупку с помощью ценовых факторов. Например, давайте промокоды, которые можно использовать при следующих покупках, или приветственные бонусы. Разнообразие способов оплаты. Подключите платежный сервис, например, Freedom Pay, который даст возможность принимать платежи не только с карт, но и с балансов мобильных телефонов, электронных кошельков и смартфонов. Количество неоплаченных корзин уменьшится, так как покупатели смогут выбрать наиболее комфортный для себя способ оплаты. Покупатели, которые не хотят вводить данные карты, могут оплатить с помощью мобильного телефона или электронного кошелька. Проанализируйте наиболее важный для вас сегмент клиентов — первым должен идти способ оплаты, предпочитаемый именно этой группой покупателей. Обязательно разместите на сайте описание процесса оплаты, чтобы пользователи видели, что все платежи надежно защищены в рамках современных стандартов безопасности.

Что делать с неоплаченными корзинами

Даже если вы примените все описанные выше способы, часть корзин по-прежнему останется нереализованной. У вас есть возможность попытаться вернуть этих покупателей за счет дополнительных коммуникаций.

Если покупатель успел оставить e-mail, в течение дня направьте ему письмо о брошенной корзине. Иногда достаточно простого напоминания, чтобы покупатель вернулся и завершил заказ. Для того чтобы письмо было более привлекательным, включите в него фотографии товаров из корзины. Ремаркетинг и ретаргетинг брошенной корзины. Даже если пользователь не оставил контактные данные, можно показывать ему в течение какого-то времени выбранные им товары и тем самым напоминать о покупке — для этого достаточно настроить рекламный пиксель на странице оформления заказа.

Как может помочь в этом кейсе сервис онлайн-платежей от Freedom Pay?

Интеграция с платежным сервисом Freedom Pay поможет интернет-магазину увеличить свою эффективность. Во-первых, магазин сможет получать платежи как с локальных, так и с международных карт и тем самым привлекать клиентов из разных стран. Во-вторых, магазин сможет предлагать клиентам различные варианты оплаты и снижать барьеры при совершении покупок. Поскольку Freedom Pay работает с несколькими банками, процессы платежей будут стабильны и оперативны, а конверсия в успешные покупки станет более высокой. Кроме того, Freedom Pay постоянно развивается и предлагает своим клиентам новые возможности, например, сплитование платежей, которое помогает интернет-магазину автоматически рассчитываться со своими поставщиками товаров и услуг.

Брошенная корзина — это возможность для интернет-магазина оценить свою эффективность и провести аудит важных для клиента факторов, а вот наличие таких корзин означает, что у компании, с одной стороны, есть явные недоработки, а с другой — есть возможность по-настоящему улучшить процессы и сделать их более комфортными для существующих и потенциальных пользователей.

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