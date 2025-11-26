Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов

В преддверии традиционного сезона больших распродаж компания MEGA объявила о запуске акции «Двойной кешбэк» в мобильном приложении MegaPay. Специальное предложение будет действовать три дня — 28, 29 и 30 ноября 2025 года.

В течение этого периода пользователи смогут получать в два раза больше кешбэка за покупки и оплату различных услуг через MegaPay. В компании отмечают, что акция призвана сделать конец осени максимально выгодным и удобным для клиентов.

Как воспользоваться предложением:

установить или обновить приложение MegaPay;

совершать покупки или оплачивать счета с 28 по 30 ноября;

автоматически получать двойной кешбэк.

Ознакомиться со списком услуг, размером кешбэка и условиями программы лояльности можно в разделе «Бонусы» в приложении.

Кроме того, в эти же даты будет действовать дополнительная скидка 70 процентов на NFC-устройства — кольцо и браслет. Такие аксессуары позволяют оплачивать покупки одним касанием и стремительно набирают популярность среди пользователей бесконтактных платежей.

Приобрести NFC-устройства можно в следующих центрах продаж и обслуживания MEGA:

проспект Чуй, 155, ЦУМ «Айчурек», бутик В17;

улица Юнусалиева, 177/2, ТЦ Beta Stores — 2;

проспект Чингиза Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, этаж 0;

улица Киевская, 148, «Бишкек Парк», этаж 0.

Акции «Двойной кешбэк» и скидка на NFC-устройства доступны всем пользователям приложения MegaPay.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.



