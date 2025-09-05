«Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24

Теперь индивидуальные предприниматели могут получить кредит прямо в приложении — быстро, удобно и полностью онлайн.
Условия кредита:
• сумма: 5 тысяч — 200 тысяч сомов;
• срок: 3-24 месяца;
• ставка: от 18 процентов годовых*.
*Акционная ставка действует только до 16 сентября — успейте воспользоваться выгодным предложением!
Кредит доступен для:
• новых ИП;
• представителей микро- и малого бизнеса;
• действующих ИП — клиентов банка.
Период охлаждения — ваша защита и спокойствие с «Оптима Банком».
После одобрения действует период охлаждения:
• 50 тысяч — 100 тысяч сомов — 4 часа;
• 100 тысяч 1 — 200 тысяч сомов — 12 часов.
Это время, чтобы обдумать решение, уточнить детали и защитить себя от мошенничества.
Как получить кредит:
1. Скачайте приложение Optima24 или зарегистрируйтесь.
2. Заполните заявку — выбираете сумму и срок, займет всего пару минут.
3. Получите деньги онлайн — без визита в банк.
Консультацию можете получить, позвонив в контакт-центр 9595.
Успейте до 16 сентября и получите кредит на выгодных условиях!