«Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24

Теперь индивидуальные предприниматели могут получить кредит прямо в приложении — быстро, удобно и полностью онлайн.

Условия кредита:

• сумма: 5 тысяч — 200 тысяч сомов;

• срок: 3-24 месяца;

• ставка: от 18 процентов годовых*.

*Акционная ставка действует только до 16 сентября — успейте воспользоваться выгодным предложением!

Кредит доступен для:

• новых ИП;

• представителей микро- и малого бизнеса;

• действующих ИП — клиентов банка.

Период охлаждения — ваша защита и спокойствие с «Оптима Банком».

После одобрения действует период охлаждения:

• 50 тысяч — 100 тысяч сомов — 4 часа;

• 100 тысяч 1 — 200 тысяч сомов — 12 часов.

Это время, чтобы обдумать решение, уточнить детали и защитить себя от мошенничества.

Как получить кредит:

1. Скачайте приложение Optima24 или зарегистрируйтесь.

2. Заполните заявку — выбираете сумму и срок, займет всего пару минут.

3. Получите деньги онлайн — без визита в банк.

Консультацию можете получить, позвонив в контакт-центр 9595.

Успейте до 16 сентября и получите кредит на выгодных условиях!