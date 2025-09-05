10:19
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Бизнес

«Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24

Теперь индивидуальные предприниматели могут получить кредит прямо в приложении — быстро, удобно и полностью онлайн.

Условия кредита:

• сумма: 5 тысяч — 200 тысяч сомов;

• срок: 3-24 месяца;

• ставка: от 18 процентов годовых*.

*Акционная ставка действует только до 16 сентября — успейте воспользоваться выгодным предложением!

Кредит доступен для:

• новых ИП;

• представителей микро- и малого бизнеса;

• действующих ИП — клиентов банка.

Период охлаждения — ваша защита и спокойствие с «Оптима Банком».

После одобрения действует период охлаждения:

• 50 тысяч — 100 тысяч сомов — 4 часа;

• 100 тысяч 1 — 200 тысяч сомов — 12 часов.

Это время, чтобы обдумать решение, уточнить детали и защитить себя от мошенничества.

Как получить кредит:

1. Скачайте приложение Optima24 или зарегистрируйтесь.

2. Заполните заявку — выбираете сумму и срок, займет всего пару минут.

3. Получите деньги онлайн — без визита в банк.

Консультацию можете получить, позвонив в контакт-центр 9595.

Успейте до 16 сентября и получите кредит на выгодных условиях!

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/342261/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
«Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
«Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»
Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
Принимай оплату с «Оптима» — ноль процентов комиссий по картам и QR
Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц
Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас
Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»
Популярные новости
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
Покупайте на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; выгодно: MBANK дарит 10&nbsp;процентов с&nbsp;каждой покупки Покупайте на рынке «Орто-Сай» выгодно: MBANK дарит 10 процентов с каждой покупки
5 сентября, пятница
10:15
Осужденный на 15 лет и позже помилованный Айбек Калиев появился в Кыргызстане Осужденный на 15 лет и позже помилованный Айбек Калиев...
10:12
В Бишкеке стартовали Дни турецкого кино
10:12
Нехватка учебников. Книги доступны в электронной библиотеке
10:07
В зданиях Бишкека по улице Саманчина отключили горячую воду
10:06
В городе Ош участки двух медцентров вернули в собственность государства