Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?

С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний неуклонно растет. После 40 лет в организме происходят изменения: замедляется обмен веществ, повышается вязкость крови, возрастает вероятность образования тромбов. Это может привести к таким серьезным последствиям, как инфаркт миокарда, инсульт или тромбоэмболия.

Профилактика тромбозов становится не просто рекомендацией — она превращается в необходимую меру сохранения здоровья и долголетия. Один из ключевых компонентов такой профилактики — прием антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота), которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию опасных сгустков крови.

Ацетилсалициловая кислота с кишечнорастворимой оболочкой — эффективная защита с бережным отношением к желудку

Препарат ацетилсалициловой кислоты, разработанный специально для длительного приема в целях профилактики тромбообразования с кишечнорастворимой оболочкой, позволит:

снизить раздражающее действие на слизистую желудка;

уменьшить риск развития гастрита и язвы;

позволит безопасно применять препарат даже людям с повышенной чувствительностью ЖКТ.

Забота о будущем начинается сегодня

После 40 лет — самое время подумать о своем здоровье. Регулярные обследования, контроль уровня холестерина, давления и прием подходящих препаратов — это не проявление слабости, а осознанный шаг к активной и долгой жизни.

И важно помнить, что твое сердце бьется не только для тебя!