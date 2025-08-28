11:56
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Бизнес

Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?

С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний неуклонно растет. После 40 лет в организме происходят изменения: замедляется обмен веществ, повышается вязкость крови, возрастает вероятность образования тромбов. Это может привести к таким серьезным последствиям, как инфаркт миокарда, инсульт или тромбоэмболия.

Профилактика тромбозов становится не просто рекомендацией — она превращается в необходимую меру сохранения здоровья и долголетия. Один из ключевых компонентов такой профилактики — прием антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота), которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию опасных сгустков крови.

Ацетилсалициловая кислота с кишечнорастворимой оболочкой — эффективная защита с бережным отношением к желудку

Препарат ацетилсалициловой кислоты, разработанный специально для длительного приема в целях профилактики тромбообразования с кишечнорастворимой оболочкой, позволит:

  • снизить раздражающее действие на слизистую желудка;
  • уменьшить риск развития гастрита и язвы;
  • позволит безопасно применять препарат даже людям с повышенной чувствительностью ЖКТ.

Забота о будущем начинается сегодня

После 40 лет — самое время подумать о своем здоровье. Регулярные обследования, контроль уровня холестерина, давления и прием подходящих препаратов — это не проявление слабости, а осознанный шаг к активной и долгой жизни.

И важно помнить, что твое сердце бьется не только для тебя!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338411/
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
&laquo;Умай Групп&raquo; поддержала инициативу ГНС «Умай Групп» поддержала инициативу ГНС
Технический сбой Glovo и&nbsp;&laquo;Кыргыз Коммерц банка&raquo; Технический сбой Glovo и «Кыргыз Коммерц банка»
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
Бизнес
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
Будущее AI&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане: интервью с&nbsp;Чингизом Арзиевым, Head of&nbsp;AI в&nbsp;BDigital Будущее AI в Кыргызстане: интервью с Чингизом Арзиевым, Head of AI в BDigital
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
28 августа, четверг
11:47
В Таласе за незаконное обслуживание скважины наложен штраф В Таласе за незаконное обслуживание скважины наложен шт...
11:39
На обучение в Китай направят более 500 госслужащих Кыргызстана
11:38
Застрявшая на пике Победы. Экспертная группа альпинистов выступила с заявлением
11:36
Джалал-Абадская область профинансирована из бюджета на 1,872 миллиарда сомов
11:33
Завершена укладка асфальта на дороге Сокулук — Арал