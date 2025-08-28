Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?

С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний неуклонно растет. После 40 лет в организме происходят изменения: замедляется обмен веществ, повышается вязкость крови, возрастает вероятность образования тромбов. Это может привести к таким серьезным последствиям, как инфаркт миокарда, инсульт или тромбоэмболия.
Профилактика тромбозов становится не просто рекомендацией — она превращается в необходимую меру сохранения здоровья и долголетия. Один из ключевых компонентов такой профилактики — прием антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота), которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию опасных сгустков крови.
Ацетилсалициловая кислота с кишечнорастворимой оболочкой — эффективная защита с бережным отношением к желудку
Препарат ацетилсалициловой кислоты, разработанный специально для длительного приема в целях профилактики тромбообразования с кишечнорастворимой оболочкой, позволит:
- снизить раздражающее действие на слизистую желудка;
- уменьшить риск развития гастрита и язвы;
- позволит безопасно применять препарат даже людям с повышенной чувствительностью ЖКТ.
Забота о будущем начинается сегодня
После 40 лет — самое время подумать о своем здоровье. Регулярные обследования, контроль уровня холестерина, давления и прием подходящих препаратов — это не проявление слабости, а осознанный шаг к активной и долгой жизни.