Дайте сердцу жить. Как избежать рецидива инфаркта миокарда

Что необходимо делать человеку, перенесшему инфаркт миокарда, как избежать рецидива — советы специалистов.

Во-первых, вести здоровый образ жизни и избавиться от вредных привычек. Например, курение поражает сосудистую стенку, независимо от того, есть в сердце атеросклеротические бляшки или нет. Безусловно, необходимо отказаться от алкоголя.

Во-вторых, нужно компенсировать все показатели, которые могут стать причиной образования атеросклеротических бляшек. При повышенном сахаре нужно держать в норме показатели глюкозы и гликированного гемоглобина. Для этого рекомендуется соблюдать специальную диету, проводить коррекцию лекарственными препаратами или, если необходимо, инсулинотерапию.

В-третьих, скорректировать липидный обмен. Необходимо достичь уровня липопротеидов низкой плотности меньше 1,8 миллимоля на литр. Для этого терапевт или кардиолог назначает препараты для снижения уровня холестерина или липопротеидов низкой плотности и диету.

В-четвертых, важно нормализовать артериальное давление. Для этого нужно принимать гипотензивные препараты и в случае повышения немедленно обращаться к врачу.

В-пятых, принимать препараты, разжижающие кровь, — аспирин.

Какая должна быть диета после инфаркта? Настоятельные рекомендации врачей — это два рыбных дня в неделю. Обязательно ввести ограничения по объему принимаемой пищи, потому что избыточный вес неблагоприятно влияет на дальнейший прогноз и увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа. Безусловно, необходимо ограничить холестерин с принимаемой пищей (все продукты, содержащие животные жиры).

Что еще следует изменить в образе жизни, кроме рациона? Ввести норму физической активности. Для пациентов, перенесших инфаркт, уже в стационаре подбирается комплекс физических упражнений. После выписки на амбулаторное лечение пациент обязательно посещает занятия ЛФК, а потом должен выполнять упражнения дома самостоятельно. Если резюмировать, необходимо пересмотреть свой образ жизни и убрать все вредные факторы, о которых ему подробно расскажет врач. Если не изменить образ жизни и не выполнять рекомендации врача, рецидив неизбежен.

Если соблюдать все рекомендации врачей, насколько в среднем может увеличиться продолжительность жизни? Если человек прекращает курить, то у него риск инфаркта даже за первые шесть месяцев уменьшается в несколько раз. Если пациент регулярно принимает препараты, допустим, снижающие уровень холестерина, то это увеличивает продолжительность его жизни на несколько лет. А если пациент будет регулярно принимать аспирин или тромбопол (он есть у нас на рынке, безопасный и доступный по цене), то риск повторного инфаркта снизится на 32 процента. Каждый человек должен понимать, что если он будет тщательно все выполнять, то продолжительность жизни увеличится не на один-два года, а на десятки лет.

Береги свое сердце и помни: оно бьется не только для вас!

Перед применением требуется консультация со специалистом.

Свидетельство ДЛО при МЗ КР № KG.3.3.535.06589-2019.