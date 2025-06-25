Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку

Мобильный оператор О! обращает внимание абонентов на участившиеся случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят пользователям, представляются сотрудниками компании и предлагают «продлить номер на год или 10 лет».

О! официально заявляет оператор не продлевает договоры и номера по телефонному звонку;

оператор никогда не запрашивает SMS-коды у абонентов.

Сохранить номер может только сам абонент

Номер сгорает, если им не пользоваться долгое время, а именно: не пополнять его баланс в течение 180 дней и не совершать звонки, не отправлять SMS или не входить в интернет.

Сохранять свой номер, находясь за границей, абонент может самостоятельно двумя способами:

Регулярно пополняя баланс и совершая звонки, отправляя SMS или пользуясь интернетом, в том числе находясь в роуминге. Либо с помощью тарифа «Сохрани номер», где достаточно пополнять баланс всего на 150 сомов раз в 90 дней.

Мобильный оператор О! рекомендует абонентам быть бдительными: НЕ передавать коды из SMS третьим лицам,

НЕ подтверждать действия, которые вы не инициировали,

Если у вас возникли сомнения, обратитесь в службу поддержки или проверьте информацию на официальных каналах О!.

Круглосуточная Служба поддержки О!

в WhatsApp: https://wa.me/996705700700

в Telegram: @o_mobile_operator_bot,

в онлайн-чате на сайте o.kg.

Подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях, чтобы следить за официальной информацией бренда Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter (X).

Берегите свои данные и будьте внимательны.

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