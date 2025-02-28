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Бизнес

Бесплатные интернет и звонки от MEGA в честь месяца Рамазан

Государственный сотовый оператор MEGA сердечно поздравляет всех мусульман с наступлением священного месяца Рамазан! Пусть этот благословенный период принесет всем кыргызстанцам добро, благополучие и взаимопонимание!

В честь Рамазана госоператор традиционно запускает специальную акцию «Ночь без границ». С 1 по 30 марта 2025 года все абоненты компании смогут бесплатно пользоваться данной услугой и оставаться на связи без ограничений в ночное время.

Благодаря данной услуге с 00.00 до 8.00 предоставляется безлимитный доступ в интернет на максимально возможной скорости.

Кроме того, абоненты смогут бесплатно совершать звонки и отправлять SMS внутри сети MEGA. Ежедневно в ночное время пользователям будут доступны 480 минут разговора и 480 SMS без какой-либо платы.

Для подключения услуги достаточно набрать команду *091*1#.

Кроме того, MEGA предоставляет удобный доступ к онлайн-календарю Орозо в мобильном приложении Mega24. Вы можете установить напоминания о начале поста и разговении, чтобы точно следить за временем поста и молитв в своем регионе и не упустить ни одной важной минуты.

Подробная информация представлена на официальном сайте компании.

MEGA продолжает радовать своих клиентов выгодными предложениями и заботиться о комфортном общении в важные периоды.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321356/
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Бесплатные интернет и&nbsp;звонки от&nbsp;MEGA в&nbsp;честь месяца Рамазан Бесплатные интернет и звонки от MEGA в честь месяца Рамазан
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