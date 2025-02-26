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Бизнес

MEGA поддержала хакатон Women CUP в рамках инкубационной программы

Государственный оператор сотовой связи MEGA оказал поддержку хакатону Women CUP, который состоялся в рамках инкубационной программы, организованной Accelerate Prosperity при содействии посольства Великобритании и фонда Ага Хана. Мероприятие стало частью «Программы Великобритании по инклюзивному зеленому развитию в Центральной Азии», направленной на развитие женского предпринимательства и инновационных экологических решений.

Хакатон Women CUP собрал талантливых участниц, стремящихся реализовать свои бизнес-идеи и технологические проекты. Программа предусматривала обучение, наставничество и поддержку стартапов, направленных на устойчивое развитие, цифровизацию и экологические инициативы.

Участницы хакатона представили свои проекты перед экспертным жюри, получив ценные рекомендации и поддержку для дальнейшего роста. Лучшие идеи получили возможность дальнейшего финансирования и акселерации в рамках программы.

Государственный оператор MEGA продолжает поддерживать инновационные проекты, направленные на технологическое развитие, цифровизацию и экологическую устойчивость в Кыргызской Республике, и планирует дальнейшее сотрудничество с инициативами, ориентированными на поддержку предпринимательства и инклюзивного роста.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/321099/
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