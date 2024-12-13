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Бизнес

Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить

Мы придумали, как успешно пройти марафон по подготовке к Новому году.

Как все успеть, сэкономить кучу времени, не мучаясь в пробках на дорогах, и наполнить предпраздничный период приятным ожиданием классных подарков:

  • просто закажите один из смартфонов Infinix: Hot 50, Hot 50 Pro+, Hot 50i или Smart 9;
  • бесплатная доставка от сети O!Store в пределах Бишкека сама привезет к вам домой не только смартфон, но еще и ТЕЛЕВИЗОР!

Закажите покупку через сервис O!Market в приложении «Мой О!» и получите классную возможность участвовать в розыгрыше крутого iPhone. Для этого зайдите в приложение «Мой О!» → откройте сервис O!Market → нажмите O!Store и впишите в поисковик выбранную модель. Кстати, ближайший розыгрыш пройдет уже 17 декабря 2024 года, а результаты можно будет увидеть на странице @omarketkg в Instagram.

Все смартфоны в сети O!Store — сертифицированные устройства, зарегистрированные в ГСИ.

***

Акция «Забери телевизор при покупке смартфона Infinix» действует с 04.12.2024 по 31.01.2025. Количество товара по акции ограничено. Телевизоры выдаются в месте приобретения смартфона и могут отличаться от изображений на картинке. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробности: ostore.kg.

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Розыгрыш «O!Market дарит подарки» действует с 18 ноября по 22 декабря 2024 года. Разрешение СРНФР при МЭиК КР № 420 от 13.11.2024. Подробности: market.o.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314164/
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