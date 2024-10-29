Объем рынка электронной коммерции КР составляет $359 миллионов

В Бишкеке состоялся Центральноазиатский форум по электронной коммерции E-COMMERCE EXPO 2024 — крупнейшее событие в сфере цифровой экономики. Форум собрал ведущих экспертов, представителей бизнеса, государственных структур и международных организаций, а также специалистов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Основные цели E-COMMERCE EXPO 2024:

продвижение и популяризацию инструментов цифровой экономики среди бизнеса и предпринимателей;

создание открытой платформы для обмена мнениями и опытом в электронной коммерции;

развитие деловых связей между странами Центральной Азии для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Ключевым событием форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между бизнес-ассоциациями стран Центральной Азии.

Этот документ закрепил готовность Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана объединить усилия для развития электронной коммерции и укрепления трансграничной торговли. Меморандум направлен на содействие обмену знаниями, поддержке стартапов, развитию совместных образовательных программ и сотрудничеству в области безопасности цифровых платформ.

Айбек Куренкеев, президент Ассоциации электронной коммерции Кыргызской Республики, отметил, что объем электронной коммерции Кыргызстана составляет $359 миллионов, доля в розничном товарообороте составляет около 7 процентов и темпы прироста последние два года удваиваются, что говорит о готовности рынка и инвестиционной привлекательности сектора.

Антон Бороздин, старший директор департамента развития бизнеса в Центральной Азии, Visa, отметил, что компания совместно с локальными партнерами активно внедряет инновации и поддерживает цели правительства по расширению цифровых платежей: «Кыргызстан — стратегически важный рынок для Visa. Более 20 лет назад совместно с нашими партнерами мы были у истоков становления безналичной платежной индустрии страны, в развитие которой продолжаем активно инвестировать.

Сегодня быстрое развитие технологий в Кыргызстане, прогрессивное законодательство и усилия Национального банка создают благоприятные условия для укрепления экосистемы цифровых платежей, стимулируя инновации и расширение доступности финансовых услуг.

Уверен, что благодаря совместным усилиям и открытому диалогу позиции страны на мировой арене электронной коммерции будут стабильно укрепляться».

Гульнара Ускенбаева, председатель Ассоциации поставщиков КР, отметила: «Мы должны работать над постоянным совершенствованием и созданием благоприятной правовой среды для предпринимателей. На форуме удалось достичь важного понимания того, что специальный налоговый режим для субъектов электронной коммерции требует существенной доработки. В частности стоит предусмотреть упрощенную ставку в размере 2 процента для безналичных платежей и возможность работы с наличными деньгами по ставке 4 процента. Это расширит возможности для бизнеса, сделает налоговое администрирование гибче и поможет создать более привлекательные условия для развития электронной коммерции в Кыргызстане».

Организаторами форума выступили Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики и Ассоциация электронной коммерции Кыргызской Республики. Мероприятие прошло при поддержке ПРООН, Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, USAID, а также генерального партнера компании Visa и официального партнера ОАО «Элдик банк».