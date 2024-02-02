Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!

Чудеса свершились! Компания Samsung подвела итоги акции «Исполняйте новогодние мечты!» и провела грандиозный розыгрыш ценных призов.

28 января 2024 года состоялось долгожданное вручение ценных призов в рамках праздничной традиции, организованной компанией Samsung Electronics. В акции приняли участие 484 участника. Мероприятие проходило в торговом центре «Дордой Плаза» в городе Бишкеке. А также велась трансляция в прямом эфире на официальном аккаунте @Samsungkg.

Суть акции заключалась в том, чтобы приобрести с 18 декабря по 25 января включительно бытовую, ТВ и аудиотехнику в одном из восьми магазинов официальных дистрибьюторов Samsung в городах Бишкеке и Оше:

Samsung Aurora, улица Ибраимова, 40;

Samsung Experience Center, улица Байтика Баатыра, 17/2;

Technomix, проспект Чуй, 180;

«Планета Электроники», проспект Жибек Жолу, 501;

«Планета Электроники», улица Байтика Баатыра, 74;

«Планета Электроники», микрорайон «Асанбай», 8/2;

Samsung, Ош, улица А.Масалиева, 13;

«Планета Электроники», Ош, улица Шакирова, 38а.

Каждому покупателю техники Samsung выдавался купон с уникальным QR-кодом, с помощью которого было необходимо зарегистрировать фискальный и товарный чеки в Telegram-боте. И все! После успешной регистрации покупатель становился участником акции «Исполняйте новогодние мечты!» от компании Samsung.

Подведение итогов акции состоялось 26 января в социальной сети Instagram на официальной странице @samsungkg. В прямом эфире с помощью генератора случайных чисел был выбран 21 счастливчик. Компания Samsung позаботилась о создании праздничной атмосферы для победителей, участников и всех гостей, и 28 января состоялась церемония вручения призов в ТРЦ Dordoi Plaza.

По результатам розыгрыша счастливыми обладателями призов стали:

Атабекова А.М. — микроволновая печь MS23F302TAK/BW;

Сарыгулова Н.К. — микроволновая печь MS23F302TAK/BW;

Бакенбаева А.Б. — микроволновая печь MS23F302TAK/BW

Ким В.С. — микроволновая печь MS23T5018AK/BW;

Куттубек у. Н. — микроволновая печь MS23T5018AK/BW;

Модонова Н.Ж. — микроволновая печь MG23T5018AE/BW;

Исмаилбек к. А. — микроволновая печь MG23T5018AE/BW;

Тиленов Н.К. — пылесос VC20M2540JN/EV;

Сальпиев Ш.Б. — пылесос VC18M31A0HU/EV;

Байсалова Н.Р. — пылесос VC18M21C0VR/EV;

Рыжунова Н.В. — пылесос VC18M21D0VG/EV;

Ким Е.Г. — пылесос VC18M21D0VG/EV;

Майрамбекова А.М. — пылесос VS20T7536T5/EV;

Кривцов А.Н. — The Freestyle проектор SP-LSP3BLAXCE, кейс для проектора зеленого цвета VG-SCLA00G/RU, чехол для проектора зеленого цвета VG-SCLB00NR/RU, чехол для проектора бежевого цвета VG-SCLB00YR/RU;

Ибраев Ф.Т. — стиральная машина 9 кг WD90AAS42BE/LD;

Абдиев У.Б. — стиральная машина 9 кг WD90A6L48BE/LD;

Хамитбаев Б.Г. — телевизор UE50BU8000UXCE;

Бакытбеков Т.Б. — холодильник BESPOKE RB33T3070AP/WT, верхняя декоративная панель двери Bespoke к холодильнику RA-B23DUU01GG, нижняя декоративная панель двери Bespoke к холодильнику RA-B23DBB01GG;

Акерова Г.Н. — холодильник RT53K6530SL/WT;

Киреев В.С. — телевизор The Frame QE55LS03BAUXCE, съемная рамка для телевизора древесного цвета VG-SCFA55TKBRU;

Мураталиев Н.Б. — телевизор QLED QE75Q70BAUXCE.

Главными призами этого вечера стали: 75-дюймовый 4К-телевизор QLED, 55-дюймовый The Frame, премиальный холодильник Bespoke с двумя декоративными панелями, стиральная машина на 9 килограммов с технологией ИИ, портативный проектор The Freestyle и многие другие инновационные новинки.

Компания Samsung продолжает радовать своих покупателей и дарить им возможность стать обладателями лучших технологических новинок.

Samsung Electronics благодарит всех участников новогодней акции и поздравляет победителей!

Следите за нашими новостями в социальных сетях @samsungkg, приобретайте технику от Samsung, участвуйте в розыгрышах и выигрывайте!

Разрешение, серия СЛ № 0051, рег. № 360 от 15 декабря 2023 года.