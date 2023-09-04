Как защищают инвестиции в Кыргызстане, или История захвата крупного завода

Уже не первый раз в обществе отмечают, что в Кыргызстан из 90-х вернулись рейдерские захваты крупных заводов и компаний. История крупнейшего производителя отопительных котлов — тому яркий пример.

Бывший владелец завода «ТАНСУ», который построил предприятие с нуля и за 30 лет превратил небольшую фирму в промышленного гиганта, заявляет, что партнер, имеющий лишь 25 процентов доли, отнимает у него все. По словам юристов, захват компании осуществляется при участии служителей Фемиды в судебных мантиях. Делается это все несмотря на то, что президент страны обещал производителям и инвесторам всестороннюю защиту собственности и инвестиций.

Кыргызский завод, конкурирующий с немецким гигантом Bosch

В 1995 году кыргызстанский бизнесмен Ахмед Билал вместе с турецким инвестором Джамалом Генчем открыл завод по производству отопительных котлов, предприятие назвали «ТАНСУ».

Фото из личного архива. Ахмед Билал (слева) и Джамал Генч

«Когда я привозил иностранные котлы, мною всегда двигала мысль, что однажды сам Кыргызстан будет производить такую продукцию, — рассказывает Ахмед Билал. — И я поставил себе цель построить в республике завод по производству отопительных котлов».

Стартовав со скромными ресурсами, он открыл завод и тяжелым трудом сумел добиться расширения производства с использованием новых технологий. За 30 лет небольшое предприятие превратилось в настоящего промышленного гиганта в масштабах СНГ, крупного производителя паровых жаротрубных котлов европейской конструкции и бытовых отопительных котлов, о которых хорошо знают в Кыргызстане.

Фото из личного архива. Ахмед Билал с одним из изготовленных котлов на заводе

«Это была моя мечта, к которой я шел, преодолевая все преграды. Я привлек к разработке бывших советских ученых Кыргызстана — у нас работал Фокин Юрий Александрович, — вспоминает Ахмед Билал. — Пригласил профессоров из Германии и Италии. Многих наших специалистов отправил на учебу в Турцию осваивать новые технологии. Первую партию котлов у нас купили в Новосибирске. И россияне оценили качество. Сегодня на промышленных предприятиях от Камчатки до Санкт-Петербурга стоят котлы MADE IN KYRGYZSTAN».

Сейчас «ТАНСУ» — символ качества и надежности, экспортер в крупнейшие организации в зарубежных странах. 95 процентов товаров экспортируется за рубеж.

Аналогов кыргызстанскому заводу «ТАНСУ» нет во всем СНГ. Даже крупнейшие предприятия России и Казахстана не могут по качеству и циклу производства конкурировать с «ТАНСУ». Ближайшие конкуренты — европейские заводы Bosch и Viessmann, а также единичные компании в Турции и Италии.

Список заводов-гигантов, где нынче установлены котлы кыргызстанской марки «ТАНСУ», впечатляет:

Carlsberg (Узбекистан). Coca-Cola (Узбекистан). «Шымкентский Масло-Жир Комбинат» (Казахстан). Новосибирский картонно-бумажный завод (Россия). «Шоро» (Кыргызстан). «Кублей» (Казахстан).

«Это результат тяжелых трудов. Я не пропускал ни одной международной выставки, ходил на них с нашими котлами, несмотря на проблемы на границах. Теперь марка «ТАНСУ» из Кыргызстана — один из узнаваемых в мире брендов», — говорит Ахмед Билал.

«Тихий, скромный партнер перешел к угрозам»

В 2000 году на завод устроился Закерья Тахиров. Ахмед Билал был знаком с ним с университета, где последний работал снабженцем.

Фото из личного архива. Ахмед Билал (выделен зеленым), Закерья Тахиров (обведен красным)

Обязанности, по словам Ахмеда Билала, распределили следующим образом: сам Ахмед Билал продвигал продукцию на международном рынке и пытался усовершенствовать производственные процессы, Закерья Тахиров занимался снабжением завода материалами, Махмуд Билалов — организацией всех производственных процессов на заводе.

До 2004 года взаимоотношения между тремя основными участниками успешно развивались, производство росло, поэтому Ахмед Билал решил распределить доли с теми, кому доверял больше всего на тот момент. Так, у Закерьи Тахирова появилось 25 процентов доли ОсОО «ТАНСУ», у Махмуда Билалова — 20 процентов, у самого Ахмеда Билала наибольшая доля — 55 процентов.

Фото из личного архива. Закерья Тахиров (в центре), Ахмед Билал (крайний справа)

«Тахиров вел себя тихо и скромно, ничем особенным не выделялся. Но по мере развития нашего завода, выхода на международные рынки, в нем, видимо, начала копиться зависть», — вспоминает Ахмед Билал.

По его словам, в 2020 году Закерья Тахиров зашел к нему в кабинет и начал очень странный разговор. Речь шла не о работе...

«Вдруг он начал говорить, что я плохо обхожусь с его друзьями и за все отвечу. Якобы скоро сюда придут люди и разберутся со мной. Я был просто изумлен его поведением, словами, его риторикой и тоном. Не мог понять, что с ним случилось, — рассказывает Ахмед Билал. — Этот факт даже документально зафиксировали два наших сотрудника. Подобные разборки продолжились и впредь. Тогда я понял — начался процесс рейдерства. Путем запугиваний и угроз меня хотят заставить переписать компанию на других людей».

Обращаться в милицию Ахмед Билал не стал. Хотя, как утверждает он, угрозам подверглись его семья и близкие. Чтобы спасти бизнес и сохранить производство, Ахмед Билал начал пересмотр статуса активов.

«На общем собрании учредителей, где присутствовал Закерья Тахиров, было принято решение о продаже здания площадью 180 квадратных метров с прилегающим участком компании, которая принадлежит родственникам, — рассказывает он. — Процесс прошел по всем требованиям закона — общее собрание одобрило решение большинством голосов, и имущество было продано с вычетом всех налогов и сборов. Все сделки прошли одобрение общего собрания, были соблюдены все необходимые законные процедуры. Эта компания, этот завод — дело всей моей жизни. Почему я должен переписывать ее на других?»

Беспредел в суде

Узнав, что часть активов перешла в новую фирму, Закерья Тахиров обратился в суд. В своем обращении он отмечает, что продажа офиса и нескольких машин нанесла компании «огромный ущерб». По словам Ахмеда Билала, партнер потребовал, чтобы суды отобрали у него и его брата 75 процентов доли в организации и передали Тахирову.

«Сначала я даже не воспринял это всерьез и не поверил, что кыргызская Фемида может отнять детище у основателя и хозяина и передать человеку, у которого на руках всего 25 процентов доли. Но, как известно, кыргызские суды выкидывали и не такие фокусы», — подчеркивает Ахмед Билал.

Но Ленинский районный, а затем Бишкекский городской и Верховный суды приняли решение: за причиненный ущерб исключить Ахмеда Билала и Махмуда Билалова из состава учредителей «ТАНСУ».

«Мало того, получив приговор Ленинского районного суда, Закерья Тахиров, не дождавшись вступления решения в законную силу, каким-то образом умудрился раньше легального срока перерегистрировать компанию на себя», — говорит ответчик.

Вопиющей ошибкой со стороны Ленинского районного суда стала печать о вступлении решения в силу на день раньше.

«Мы были просто шокированы. Судья за одно заседание отдал 75 процентов доли тому, у кого было всего 25 процентов. Якобы за то, что мы продали офис другой фирме в два-три раза дешевле. Это наша компания, и мы сами знаем, что и за какую цену продавать. Это внутренние дела предприятия. Как можно по одной сделке, когда в год проводится 20-30 сделок, судить о причиненном ущербе? Тридцать лет моего тяжелого труда были перечеркнуты одним росчерком судебного пера», — говорит Ахмед Билал.

Фото предоставлено собеседником редакции. Решение суда

Удивлены решением суда и юристы

Юрист Рустам Абдурауфов считает, что своим решением суд создал опасный прецедент.

«Суд, взяв на себя функции экономистов, оценщиков, лиц, которые четко могут определить, что такое существенный ущерб или несущественный, вынес решение о том, что продажа недвижимости или автомобиля является существенным ущербом. И на основании этого лишил Ахмеда Билала 75 процентов доли в компании в пользу того, у кого всего 25 процентов, — комментирует он ситуацию. — Если мы не исправим эту ситуацию, то впредь каждый соучредитель, имея 10-15 процентов доли фирмы, может пойти в суд и потребовать передать ему 80-90 процентов компании, аргументируя это тем, что собственник продал стул и нанес тем самым «существенный ущерб» предприятию. Послушайте, но такими решениями мы полностью испортим инвестиционный климат всей страны».

Завод поделят и распродадут

Судебное решение вызвало недовольство в коллективе. Как отмечают в компании, многие работники видят в нем недопустимое нарушение прав собственности и справедливости. Сотрудники заявляют, что без Ахмеда Билала завод перестанет существовать. По их словам, только он знает особенности всех циклов производства, финансового управления и менеджмента. Если рейдерским путем Ахмед Билал будет отстранен от работы, то завод, скорее всего, распродадут по кусочкам. Вероятно, это основная цель судебных разбирательств.

«Этот человек ничего не смыслит в производстве. И зачем он сюда лезет тогда? — удивляется маляр завода «ТАНСУ» Нурлан Кенжебек уулу. — Ахмед Билал решает все производственные вопросы, финансы, менеджмент. А этот человек просто приходит и забирает свои деньги. И его цель — развалить завод, распродать его, оставить коллектив без работы, лишить Кыргызстан производства. Это разве правильно? И так у нас в стране нет производства. Сейчас оно только зарождается. Поэтому этот человек делает неправильные вещи».

Фото предоставлено собеседником редакции. Маляр завода «ТАНСУ» Нурлан Кенжебек уулу

По словам Нурлана Кенжебек уулу, основатель Ахмед Билал — не только хороший менеджер, но и очень чуткий и заботливый руководитель. Когда кто-то из работников завода заболевает, Ахмед Билал оплачивает лечение. Чего не скажешь о Тахирове, который, по словам работников компании, относился к ним, мягко говоря, не совсем хорошо.

Работники заявили, что коллектив «ТАНСУ» в случае прихода к руководству Закерьи Тахирова намерены уволиться.

«Всю деятельность нашего завода обеспечивает Ахмед Билал, — рассказывает бригадир Сергей Вразовский. — Осуществляет и внешнее, и внутреннее руководство. А Закерья Тахиров был обычным снабженцем. Сейчас я даже представить себе не могу производство без Ахмеда Билала. Коллектив не видит Закерью Тахирова руководителем. А знаете почему? Это тяжелая индустрия. А с отношением Закерьи Тахирова по принципу «и так сойдет» на производстве начнутся серьезные ЧП. После этого мы потеряем имидж надежного поставщика и завод перестанет существовать. А еще Закерья лично со мной обошелся довольно грубо, сказав, что я никто и звать меня никак».

Надежда на президента и законность

Впрочем, правосудие потихоньку начало возвращаться в законное русло. Совсем недавно Верховный суд КР отменил решение о регистрации Закерьи Тахирова в качестве директора «ТАНСУ». В МВД на него завели уголовное дело.

Ахмед Билал уверен, что законность восторжествует и ему вернут права на то, что он строил на протяжении 30 лет.

«Президент Садыр Жапаров днем и ночью работает, чтобы поднять экономику страны, наладить производство, привлечь инвесторов. Он поручил всем правоохранительным органам усилить надзор по защите собственности и инвестиций. Но вот судебные органы делают все наоборот. Узаконивают рейдерский захват, лишая меня завода. Я обращаюсь к главе государства Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять это дело на личный контроль, чтобы соответствующие органы вынесли законное, справедливое решение», — говорит Ахмед Билал.

Коллектив «ТАНСУ» также просит президента и ответственных лиц помочь восстановить справедливость и сохранить завод.

«Предприятие у нас хорошее, работаем на экспорт, — отмечает маляр завода «ТАНСУ» Нурлан Кенжебек уулу. — Хочу обратиться к главе государства и депутатам. Уважаемый Садыр Нургожоевич! Помогите сохранить Кыргызстану этот завод. Так как это предприятие — гордость кыргызского народа. Котлы, которые не могут производить российские заводы, производит КР. Вы можете себе это представить? 95 процентов продукции идет на экспорт. У нас хороший коллектив! Такое только нужно поддерживать».

По мнению экспертов, судебные решения, узаконивающие подобный захват предприятий, ведут к оттоку инвестиций и созданию имиджа «неблагоприятной страны».

«Несправедливые судебные решения, подкрепленные рейдерством, отправляют негативный сигнал потенциальным инвесторам, — говорит эксперт по экономике Төлөнбек Абдыров. — Они создают впечатление о том, что право собственности и справедливость могут быть легко нарушены, что в свою очередь вызывает опасения по поводу безопасности инвестиций. Инвесторы стремятся вкладывать деньги в стабильное и предсказуемое окружение. И когда они видят, что правовая система может быть склонна к несправедливым действиям, они чувствуют риск и предпочитают избегать таких рискованных ситуаций. Это приводит к уменьшению интереса к инвестированию в регионе и, как следствие, к оттоку инвестиций».

Завод «ТАНСУ» продолжает свою борьбу за право на существование и развитие. Ахмед Билал считает, что его случай может стать вызовом для всего государства, общества, и исход дела будет служить тестом на прочность для судебной системы, а также для веры в справедливость. От его результатов во многом будет зависеть, будет ли в республике развиваться производство, будут ли приходить инвесторы, а экономика развиваться.