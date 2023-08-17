Открытие новой сберегательной кассы Doscredobank в «Аламедин Гранд»

В Бишкеке 17 августа состоялось торжественное открытие новой сберегательной кассы Doscredobank. Отделение расположено в торговом центре «Аламедин Гранд» (проспект Жибек Жолу, 150а).
Сберегательная касса воплощает в себе уникальный этнический стиль, вдохновленный богатыми традициями. Внутренний дизайн интерьера содержит элементы орнамента, которые создают гармоничное сочетание национальной культуры и современности.
Символическую красную ленту разрезали заместитель председателя правления — Чинара Бекташева и клиент банка.
«Мы стремимся предоставлять лучший сервис и лучшие условия своим клиентам. Банк планомерно реализует одну из основных стратегических задач по развитию филиальной сети, которая позволит клиентам получать качественные услуги в комфортных условиях», — отметила заместитель председателя правления Чинара Бекташева.
Клиенты новой сберегательной кассы «Аламедин Гранд» могут воспользоваться полным спектром банковских услуг и продуктов: открытие и ведение расчетных счетов, открытие и пополнение депозитов, отправка и получение денежных переводов, открытие платежных карт, получение и погашение кредитов.
Первые клиенты сберегательной кассы получили приятные подарки в виде сувенирной продукции, а для всех гостей в честь официального открытия была запланирована шоу-программа и фуршет в этностиле.
Будем рады видеть вас в нашем новом отделении!
График работы сберегательной кассы «Аламедин Гранд»:
понедельник — воскресенье: 08.30 −17.30;
без обеденного перерыва.
Круглосуточный кол-центр: 8686.