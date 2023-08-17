Открытие новой сберегательной кассы Doscredobank в «Аламедин Гранд»

В Бишкеке 17 августа состоялось торжественное открытие новой сберегательной кассы Doscredobank. Отделение расположено в торговом центре «Аламедин Гранд» (проспект Жибек Жолу, 150а).

Сберегательная касса воплощает в себе уникальный этнический стиль, вдохновленный богатыми традициями. Внутренний дизайн интерьера содержит элементы орнамента, которые создают гармоничное сочетание национальной культуры и современности.

Символическую красную ленту разрезали заместитель председателя правления — Чинара Бекташева и клиент банка.

«Мы стремимся предоставлять лучший сервис и лучшие условия своим клиентам. Банк планомерно реализует одну из основных стратегических задач по развитию филиальной сети, которая позволит клиентам получать качественные услуги в комфортных условиях», — отметила заместитель председателя правления Чинара Бекташева.

Клиенты новой сберегательной кассы «Аламедин Гранд» могут воспользоваться полным спектром банковских услуг и продуктов: открытие и ведение расчетных счетов, открытие и пополнение депозитов, отправка и получение денежных переводов, открытие платежных карт, получение и погашение кредитов.

Первые клиенты сберегательной кассы получили приятные подарки в виде сувенирной продукции, а для всех гостей в честь официального открытия была запланирована шоу-программа и фуршет в этностиле.

Будем рады видеть вас в нашем новом отделении!

График работы сберегательной кассы «Аламедин Гранд»:

понедельник — воскресенье: 08.30 −17.30;

без обеденного перерыва.

Круглосуточный кол-центр: 8686.

www.dcb.kg