Оплачивайте проезд в муниципальном транспорте безналичным способом с MegaPay

С 20 августа в муниципальном столичном транспорте перестанут принимать оплату проезда наличными.
Мобильное приложение MegaPay от MEGA дает возможность пассажирам оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах по городу Бишкек двумя способами: отсканировав QR-код и картой «Тулпар». Пополнить карту «Тулпар» можно БЕЗ комиссии прямо со своего телефона через мобильное приложение.
Для того чтобы оплатить поездку с помощью QR-кода, необходимо:
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отсканировать QR-код;
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подтвердить платеж и оплатить;
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показать код оплаты водителю.
Наклейки с QR-кодом размещены как снаружи, так и в салонах муниципального транспорта.
Как пополнить карту «Тулпар»:
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войдите в раздел «Сервисы»;
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нажмите вкладку «Тулпар»;
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выберите «Пополнение карты»;
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отсканируйте QR-код на карте «Тулпар»;
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укажите нужную сумму и подтвердите платеж.
Как оплатить проезд?
Для оплаты проезда необходимо приложить платежную карту «Тулпар» к специальному считывателю. Стоимость проезда спишется автоматически.
Готово!
Приобрести карту «Тулпар» можно в официальных офисах MEGA.