Оплачивайте проезд в муниципальном транспорте безналичным способом с MegaPay

С 20 августа в муниципальном столичном транспорте перестанут принимать оплату проезда наличными.

Мобильное приложение MegaPay от MEGA дает возможность пассажирам оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах по городу Бишкек двумя способами: отсканировав QR-код и картой «Тулпар». Пополнить карту «Тулпар» можно БЕЗ комиссии прямо со своего телефона через мобильное приложение.

Для того чтобы оплатить поездку с помощью QR-кода, необходимо:

отсканировать QR-код;

подтвердить платеж и оплатить;

показать код оплаты водителю.

Наклейки с QR-кодом размещены как снаружи, так и в салонах муниципального транспорта.

Как пополнить карту «Тулпар»:

войдите в раздел «Сервисы»;

нажмите вкладку «Тулпар»;

выберите «Пополнение карты»;

отсканируйте QR-код на карте «Тулпар»;

укажите нужную сумму и подтвердите платеж.

Как оплатить проезд?

Для оплаты проезда необходимо приложить платежную карту «Тулпар» к специальному считывателю. Стоимость проезда спишется автоматически.

Готово!

Приобрести карту «Тулпар» можно в официальных офисах MEGA.