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Бизнес

Оплачивайте проезд в муниципальном транспорте безналичным способом с MegaPay

С 20 августа в муниципальном столичном транспорте перестанут принимать оплату проезда наличными.

Мобильное приложение MegaPay от MEGA дает возможность пассажирам оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах по городу Бишкек двумя способами: отсканировав QR-код и картой «Тулпар». Пополнить карту «Тулпар» можно БЕЗ комиссии прямо со своего телефона через мобильное приложение.

Для того чтобы оплатить поездку с помощью QR-кода, необходимо:

  • отсканировать QR-код;

  • подтвердить платеж и оплатить;

  • показать код оплаты водителю.

Наклейки с QR-кодом размещены как снаружи, так и в салонах муниципального транспорта.

Как пополнить карту «Тулпар»:

  • войдите в раздел «Сервисы»;

  • нажмите вкладку «Тулпар»;

  • выберите «Пополнение карты»;

  • отсканируйте QR-код на карте «Тулпар»;

  • укажите нужную сумму и подтвердите платеж.

Как оплатить проезд?

Для оплаты проезда необходимо приложить платежную карту «Тулпар» к специальному считывателю. Стоимость проезда спишется автоматически.

Готово!

Приобрести карту «Тулпар» можно в официальных офисах MEGA.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272733/
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