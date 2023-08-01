День рождения Beeline: обращение гендиректора и сюрпризы для абонентов

Вот уже 25 лет сотовый оператор Beeline Кыргызстан занимает уверенную позицию на телекоммуникационном рынке страны.

По случаю юбилейной даты генеральный директор компании Андрей Пятахин выступил с обращением. Он рассказал о том, чем живет и к чему стремится Beeline, а также о подарках в честь праздника.

«Дорогие друзья!

Beeline Кыргызстан отмечает красивую и важную дату: компании исполняется 25 лет. Это значит, что ровно четверть века назад, 1 августа 1998 года, был совершен первый звонок в GSM-сети Кыргызстана — в нашей сети.

25 лет — это ни много и ни мало, как по человеческим меркам, так и для компании. Мы достаточно опытны для того, чтобы принимать взвешенные, эффективные решения, и в то же время молоды, энергичны, открыты для инноваций, развития и креативных идей.

В день рождения компании мы отмечаем прежде всего заслуги, участие и поддержку людей. Именно люди — наши абоненты, сотрудники, коллеги и партнеры — каждый день вдохновляют нас, мотивируют становиться лучше, интереснее и полезнее. Мы хотим быть ценными не только для своих клиентов, но и для всего Кыргызстана в целом. Поэтому мы проводим большую социальную работу, постоянно открываем новые возможности для населения и активно развиваем отечественный рынок связи, привнося лучшие международные стандарты, технологии и инновации.

Конечно, в день рождения приятно получать подарки. Но еще приятнее дарить их тем, кто дорог, поэтому мы приготовили множество сюрпризов для наших абонентов.

В честь дня рождения компании мы дарим бесплатную подписку на сервисы «Яндекс плюс», раздаем подарочные интернет-пакеты в приложении «Мой Beeline» и, конечно же, приглашаем всех в гости: в наших офисах продаж и обслуживания вас ждет радушный прием и угощения от Beeline.

Мы прошли значительный путь, увлекательный, местами сложный, но, безусловно, успешный. И продолжаем двигаться вперед. Мы искренне благодарны каждому, кто разделил этот путь вместе с нами! Оставайтесь на связи с Beeline, впереди еще много интересного!».