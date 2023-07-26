ASMER Medical. Как пройти лечение в лучших клиниках мира

Представительство ASMER Medical — лидер по лечению пациентов за рубежом, сотрудничает с лучшими клиниками мира, предоставляя пациентам качественное и безопасное лечение. Оно также занимается повышением квалификации кыргызстанских докторов, проводя для них семинары врачей узких специальностей. О работе представительства 24.kg рассказала координатор ASMER Medical Асель Курманбекова.



— Мы работаем в Кыргызстане с 2013 года.

Одно из направлений нашей деятельности — приглашение врачей, специалистов по тем направлениям, которых в республике нет или они пока не сильно развиты. Асель Курманбекова

Например, трансплантация костного мозга, бариатрическая хирургия, болезнь Паркинсона.

— Почему вы решили проводить такие семинары для врачей?

— Можно сказать, что это наша социальная ответственность. Медицина не стоит на месте, появляются новые технологии, оборудование. К сожалению, Кыргызстан в этом плане отстает от других ведущих стран. Поэтому мы хотим, чтобы доктора, которых мы привозим, не только проводили осмотры пациентов, назначали лечение, но и делились своими знаниями, опытом с коллегами из Кыргызстана. Это позволяет врачам наладить сотрудничество, в будущем они смогут обращаться за консультациями, проводить совместные консилиумы, а также рекомендовать своим пациентам при необходимости новые способы лечения.

Например, один из семинаров проводила врач Гульшах Озтурк. Она один из ведущих специалистов в Турции в лечении болезни Паркинсона. У нас в стране лечение только медикаментозное, и не все невропатологи знают, что есть глубинная стимуляция головного мозга, которая помогает при этом заболевании. Пока в Кыргызстане такие операции не проводятся, но семинар будет полезен нашим врачам, он даст им новые знания.

В этом году всего проведено пять семинаров для докторов. Также мы провели много бесплатных консультаций пациентов.

— А как можно попасть на консультацию?

В нашем представительстве можно пройти консультацию врачей из ведущих клиник мира. Для этого надо связаться с нами, представить историю болезни, анализы, а мы подберем профильного врача и клинику. Асель Курманбекова

Не всегда пациенты летят на лечение за рубеж. Возможно, доктор скорректирует ему схему лечения или даст второе мнение по диагнозу.

— Может, проще напрямую обратиться в больницу за рубежом?

— Конечно, человек может сам обратиться в больницу. Но многие пациенты ошибочно полагают, что поехать в клинику напрямую выйдет дешевле, чем через представительство. Однако это не так. На многие анализы и процедуры для ASMER Medical клиники делают существенные скидки, так как мы являемся их официальным представительством. Кроме того, своих пациентов мы сопровождаем в клиниках, предоставляем переводчика, транспорт, бронируем отель. Эти услуги бесплатны. Пациент оплачивает только услуги госпиталя. В некоторых случаях мы помогаем пациентам со сбором средств для лечения: проводим различные мероприятия, концерты.

Связаться с представительством ASMER Medical можно по телефонам: 0703689999 (мобильный и WhatsApp), 0312689999 или в социальных сетях: Instagram @asmer_medical, Facebook ASMER Medical.