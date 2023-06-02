В Кыргызстане стартовал проект по выбору профессии

Вот и прозвучал последний звонок во всех школах страны. Впереди экзамены, выпускные и еще один ответственный этап — выбор будущей профессии. Варианты могут быть разные. Самый скучный — потратить время на изучение специальности, которая, возможно, никогда вам не пригодится. А самый лучший — принять осознанное решение, освоить профессию мечты и стать востребованным специалистом, который знает и любит свою работу.

Как сделать правильный выбор?

Чтобы молодым кыргызстанцам было проще справиться с этой задачей, сотовый оператор Beeline Кыргызстан, общественное объединение Enactus Кыргызстан и общественный фонд «Билимдуу» создали проект «Профориентация». Это инициатива, которая помогает осознанно выбрать профессию с помощью специально разработанной платформы от Beeline. Здесь можно бесплатно ознакомиться с перспективными профессиями, пройти онлайн-курсы и ответить на тестовые вопросы. Материалы доступны на русском и кыргызском языках.

Какие профессии самые популярные?

На платформе представлен видеоконтент по 15 направлениям:

креативная индустрия (киберспортсмен, фотограф);

дизайн (дизайнер-иллюстратор, дизайнер одежды, графический дизайнер);

сфера IT (специалист Data Science, Android-разработчик);

предпринимательство;

архитектура;

менеджмент;

режиссура;

PR и маркетинг (маркетолог, PR-менеджер);

швейная отрасль;

медицина;

юриспруденция (юрист, адвокат);

кулинария;

финансы (финансист, аудитор);

психология;

педагогика.

Эти специальности выбраны неспроста. Перед запуском проекта Beeline и Enactus провели социальный опрос на тему выбора профессии среди школьников и студентов из разных регионов Кыргызстана. На основе полученных ответов удалось составить список направлений, которыми больше всего интересуется современная молодежь. А профессионалы своего дела охотно приняли участие в создании онлайн-курсов, рассказав о своей работе.

Как пройти курсы по профориентации?

Все материалы представлены на удобной платформе по ссылке: https://beeprof.beeline.kg/. Первые четыре курса доступны для всех, включая незарегистрированных пользователей. Чтобы продолжить обучение, необходимо пройти авторизацию по номеру Beeline. После этого вы получите доступ ко всем онлайн-курсам. Также вы сможете пройти тестирование и написать мотивационное письмо, чтобы попасть в число финалистов проекта. Победители будут приглашены на ознакомительные экскурсии в лучшие компании Кыргызстана.

Beeline — 25 лет создания новых возможностей!

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