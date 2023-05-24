Быстрее, лучше, надежнее: Beeline повышает качество сети

Люди все чаще пользуются мобильным интернетом: помимо мессенджеров и соцсетей, в современную онлайн-жизнь прочно вошли мобильные игры, музыка и видео. Такой контент, как правило, очень требователен к качеству сети. Чтобы обеспечить хорошее интернет-соединение и качественную связь в соответствии с растущими потребностями абонентов, сотовый оператор Beeline Кыргызстан продолжает модернизировать инфраструктуру своей сети.

На своих базовых станциях на севере и юге страны компания увеличила полосу частот, используемую для высокоскоростной передачи данных. Этот вид технических работ часто сравнивают с расширением проезжей части дороги, когда за счет дополнительной полосы удается повысить пропускную способность. Благодаря увеличению емкости сети улучшилось качество услуг Beeline: теперь мобильная связь стала еще надежнее, а интернет — быстрее.

В Бишкеке технические работы проведены практически на всех базовых станциях 4G. Завершена модернизация большей части станций, обслуживающих Чуйскую область. В южных регионах наряду с улучшением существующей инфраструктуры активно ведется строительство новых объектов связи.

С начала 2023 года Beeline запустил десятки новых базовых станций в Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской областях и столице.

— За 25 лет работы на телекоммуникационном рынке Кыргызстана Beeline зарекомендовал себя как надежный, стабильный оператор, который стремится к инновациям и совершенству, — сказал генеральный директор компании Андрей Пятахин. — Мы внедряем передовые технологии, разрабатываем новые решения и постоянно работаем над улучшением качества сети, чтобы наши продукты и услуги отвечали требованиям времени. В ближайших планах — продолжать оптимизировать и расширять инфраструктуру связи во всех регионах республики.

Beeline — 25 лет создания новых возможностей!