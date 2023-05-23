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Бизнес

Суперскидка на тариф «Супер безлимит» от Beeline!

В этом году Beeline впервые в Кыргызстане выпустил тарифную линейку с СуперСилами — гибкой системой дополнительных сервисов, за которые не нужно доплачивать. Многие абоненты уже по достоинству оценили преимущества этого продукта, ведь услуги в тарифе можно выбирать и менять на свое усмотрение.

А что может быть лучше СуперСил от Beeline? Только СуперСилы в сочетании с безлимитным интернетом! Сотовый оператор объявил выгодную акцию на новый тарифный план «Супер безлимит». До начала осени абонплата по тарифу будет составлять всего 550 сомов на четыре недели вместо 850 сомов.

«Супер безлимит» — это безлимитный высокоскоростной интернет, безлимитные звонки и SMS внутри сети, 100 минут для звонков на номера других операторов Кыргызстана, а также две СуперСилы на выбор:

  • подписка на «Яндекс Плюс»;
  • 20 минут для звонков вне сети;
  • 20 минут для международных звонков на номера «Билайн Россия» и Beeline Казахстан;
  • роуминг-пакет.

В зависимости от своих потребностей абоненты могут выбирать и менять СуперСилы через мобильное приложение «Мой Beeline». Например, подписка на «Яндекс Плюс» обеспечит отличное времяпрепровождение для тех, кто любит музыку, фильмы, книги и комфортные поездки, ведь впереди целое лето безграничных возможностей, которые дарят сервисы «Яндекс Плюс»:

  • лето с «Яндекс Музыкой» — это бесконечный поток музыкальных треков и лучшие плейлисты для загородных поездок с семьей и друзьями, беззаботного отдыха на пляже и прогулок в тенистых парках. Добавьте мелодичности своим летним впечатлениям;
  • лето с «Кинопоиском» — это легкие фильмы и сериалы, которые хочется смотреть с близким человеком, лакомясь мороженым после жаркого дня. Специальные киноподборки и рекомендации сэкономят время и дополнят летнее настроение, а отсутствие рекламы поможет полностью погрузиться в атмосферу кино;
  • лето с «Букмейтом» — это увлекательное путешествие в мир книг, в котором нет пределов для полета фантазии. Читать и слушать книги можно где и когда угодно, как онлайн, так и в сохраненном виде. В электронной библиотеке всегда найдется что почитать в дороге, на свежем воздухе или перед сном;
  • лето с «Яндекс Go» — это расслабляющие поездки в такси классов «Комфорт» и «Бизнес» с 10-процентной скидкой. За окном жара, а в салоне автомобиля прохладно, свежо и удобно. Что может быть приятнее в знойный городской день?

Beeline Кыргызстан желает вам счастливого, яркого и незабываемого лета! А с тарифом «Супер безлимит» интернета точно хватит на все.

Акция продлится до 1 сентября 2023 года. В рамках этого периода стоимость первых трех абонентских плат со скидкой будет составлять 550 сомов на четыре недели.

Далее услуги по тарифу «Супер безлимит» будут предоставляться по стандартной цене — 850 сомов на четыре недели.

Чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести SIM-карту c тарифом «Супер безлимит» в офисах продаж и обслуживания Beeline, торговых сетях или у промоутеров.

Beeline — 25 лет создания новых возможностей!

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.

Ссылка: https://24.kg/biznes_info/266134/
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