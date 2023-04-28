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Бизнес

«О!Деньги»: моментальные переводы в Россию со смартфона

С кошельком «О!Деньги» любые платежи и переводы становятся проще и удобнее.

Пользователи сервиса могут всего в несколько кликов отправить перевод в Россию, пополнив карту любого российского банка прямо со смартфона.

Услуга позволяет переводить средства онлайн в нужный момент 24/7 без похода в банк.

Как это сделать?

  1. Установите приложение «Мой О!» из Google Play или App Store.
  2. Пройдите простую онлайн-идентификацию.
  3. Откройте «О!Деньги», выберите «Переводы», затем «Банковские карты РФ».
  4. Укажите номер карты, сумму и подтвердите оплату.

Средства поступят получателю мгновенно, а чек об оплате сохранится в истории платежей.

Отметим, с помощью кошелька «О!Деньги» так же просто пополнить карты банков Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции и Украины.

Подробнее на сайте dengi.kg.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264498/
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