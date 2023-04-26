Если вы регулярно в поисках розетки, чтобы подзарядить свой смартфон, это красноречивый сигнал о том, что телефон пора менять.

O!Store собрал для вас несколько вариантов с батареями емкостью 5 000 мАч и более. Такой автономности позавидуют даже некоторые флагманы.

Энергию на весь день, а то и ночь обеспечат эти смартфоны:



Помимо мощной батареи, эти смартфоны могут похвастаться высокой производительностью и ярким дизайном, который точно выделит вас из толпы!

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