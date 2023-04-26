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Бизнес

Топ смартфонов — 2023 с мощным аккумулятором до 20 тысяч сомов

Если вы регулярно в поисках розетки, чтобы подзарядить свой смартфон, это красноречивый сигнал о том, что телефон пора менять.

O!Store собрал для вас несколько вариантов с батареями емкостью 5 000 мАч и более. Такой автономности позавидуют даже некоторые флагманы.

Энергию на весь день, а то и ночь обеспечат эти смартфоны:

  • Tecno Spark Gо 2022 — 5000 мАч. Полная стоимость: 9 тысяч 500 сомов (рассрочка от 483 сомов);
  • Samsung A04S — 5000 мАч. Полная стоимость: 11 тысяч 890 сомов (рассрочка от 604 сомов);
  • Xiaomi Poco M5 — 5000 мАч. Полная стоимость: 15 тысяч 900 сомов (рассрочка от 831 сома);
  • Infinix HOT 12 Play — 6000 мАч. Полная стоимость: 12 тысяч 900 сомов (рассрочка от 656 сомов);
  • Tecno Pova 2 — 7000 мАч. Полная стоимость: 14 тысяч 900 сомов (рассрочка от 758 сомов).


Помимо мощной батареи, эти смартфоны могут похвастаться высокой производительностью и ярким дизайном, который точно выделит вас из толпы!

Рассрочка до 24 месяцев делает эти устройства более чем доступными.

+20 гигабайт скоростного интернета в подарок!

Выбрать смартфон можно не выходя из дома, «гуляя» по сайту ostore.kg. Там вы найдете подробные характеристики к устройствам, сравнить одно с другим, добавить в избранное, а специальное меню предложит вам с десяток похожих товаров. При заказе смартфонов онлайн вы получаете +20 гигабайт скоростного интернета в подарок!*

Закажите любую модель в два клика, напишите консультанту на сайте или позвоните по номеру 0705007000. Доставка по Бишкеку бесплатная. Оформить любой смартфон в рассрочку или в кредит тоже можно онлайн — просто заполните форму по ссылке: https://ostore.kg/online.php

O!Store — это сертифицированные товары от официальных поставщиков. На некоторые модели смартфонов действует гарантия до 13 месяцев.

Покупать в O!Store — удобно и выгодно!

*Бонус действует 30 дней с момента начисления. Проверить остаток бонусных гигабайтов можно, набрав команду *828#. Подробнее на сайте ostore.kg и по телефону 0705007000.

Цены актуальны на момент публикации. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/264252/
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